No respetaron la Semana Santa: Pareja es captada teniendo relaciones sexuales en plena procesión

No les importó nada. Una pareja se ha vuelto viral en redes sociales, tras ser captada manteniendo relaciones sexuales durante una procesión en Semana Santa. Las imágenes, que han corrido como pólvora en redes sociales, ya acumulan mas de 1.3 millón de reproducciones.

Tal y como se pueden ver en las imágenes, diversos fieles pasean al lado de una estatua religiosa con diversos cánticos, mientras que la pareja mantiene relaciones sexuales en lo que parece ser un hotel, y sus siluetas se transparentan a través de las ventanas. En el fondo se escuchan muchas risas y silbidos.

En otro momento del video se aprecia que uno de las personas que participa de la procesión, se acerca al ventanal y empieza a golpear la misma con mucha fuerza. La persona que graba, luego voltea la cámara y se puede ver que delante suyo están llevando en hombros un figura religiosa. Cabe resaltar que el hecho sucedió en España.

Usuarios tuvieron reacciones divididas

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron dividas. La mayoría de personas se mostraron indignadas, diciendo que es un acto repudiable. Mientras tanto ,otros los defendieron, aduciendo que la pareja estaba en la intimidad de 4 paredes, y nadie debería molestarlos.

"Eso es un acto repudiable. No por lo que estaban haciendo sino por que no era el lugar ni el momento para esa situación deben de respetar los actos sagrados de la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo el creador de la vida. Por favor como se han perdido los valores ya no nos comparamos ni con los animales" se puede leer de un indignado internauta.

Mientras tanto otros los defendían. "Pero vamos a ver, están en un lugar privado, tienen derecho a hacer lo que les de la gana, como si pasa el presidente por la calle, dejad de grabar como si estuviesen matando a alguien" afirmó otro usuario en la red social Twitter.

¿Cuáles son las consecuencias de la abstinencia sexual?

Tener relaciones sexuales está considerada como una necesidad de primer nivel en la pirámide de Maslow, por lo cual, es una de las actividades que mas se llevan a cabo; es tan casi común como comer o tomar agua.

Pero algunas personas optan por la abstinencia, debido a diferentes motivos. Aquí te contamos las consecuencias de no tener relaciones sexuales en un tiempo prolongado: