Alumno de Filosofía confía en tener un sueldo entre 4 o 5 mil soles al egresar ¿Lo logrará?

Un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sorprendió a todos en las redes sociales al confesar que espera conseguir una remuneración económica de 4 o 5 mil soles una vez culminada su carrera de Filosofía.

Muchos jóvenes se esfuerzan por terminar sus carreras profesionales con las mejores calificaciones y de forma satisfactoria para poder encontrar un trabajo acorde a sus capacidades y habilidades. Sin embargo, no todos tienen suerte y terminan por ejercer en rubros ajenos a sus estudios.

Estudiante desea ganar S/5 mil

En el material audiovisual, que fue compartido en TikTok, se ve que un tiktoker se acerca a los exteriores de la Decana de América para conocer qué opinan los jóvenes estudiantes sobre la situación educativa del país y cuánto es lo que ansían ganar con sus carreras.

Es así como un alumno, que afirma estudiar Filosofía, resalta su pasión por "el saber hacia el conocimiento con Filosofía" desde cuarto de secundaria y por ello, espera que su sueldo en un trabajo se aproxime a 5 mil soles porque no tiene a nadie a quién mantener por el momento.

"Tengo un gran aprecio hacia el saber, hacia el conocimiento, desde cuarto de secundaria. (...) El hecho de estudiar Filosofía, (el sueldo) aproximaría, estaría conforme con un sueldo, si es para mí, si no tengo que mantener a nadie, entre 4 o 5 mil soles", expresó el sanmarquino generando cientos de reacciones en la famosa plataforma china.

Polémica en TikTok

Este no sería el primer caso que muestra a un joven anhelar tener un alto sueldo por su carrera, por lo cual, los internautas no dudaron en asegurar que deberían "volver a la realidad", alegando que existen muchos que no logran ni conseguir un trabajo porque piden experiencia e incluso no pagan el sueldo mínimo (1025 soles).

Asimismo, algunos usuarios aseguraron que estudiar Filosofía "no era muy rentable en la actualidad" y debería ir por otra carrera si desea "tener un mejor futuro".

"Cómo van a estudiar filosofía en estos tiempos, cuando sea mayor se va arrepentir toda su vida", "el floro del de Filosofía", "bajen de su nube al de Filosofía", "esos de filosofía amor por el conocimiento ingresan con las peores notas", "dejen de burlarse del de filosofía, si hay chiste, pero es una carrera, depende cómo la aplicas", fueron algunas de las reacciones en TikTok.

Es así como el joven sanmarquino causó gran revuelo al asegurar que una vez egrese de su carrera podrá tener un sueldo de 4 a 5 mil soles.