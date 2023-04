¡Amor de mis amores! Abuelitos son captados bailando románticamente en concierto de Grupo 5

02/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza! El 50° aniversario de Grupo 5 viene dejando momentos sumamente llamativos que son grabados y subidos a las redes sociales, en donde muchos, mencionan que desearían vivir esa experiencia en el Estadio de San Marcos.

Esa es la historia de dos ancianos que no dudaron en mostrar sus mejores pasos en uno de los eventos de cumbia más grande del Perú y cautivaron a diversos ciudadanos. En las imágenes, se ve como la pareja disfruta a todo dar las míticas letras de la banda nacional.

Fueron la sensación del concierto

Los abuelitos supieron aprovechar el aniversario del Grupo 5.

Los interpretes de "Amor de mi amores" hicieron gozar a todo el público en el coloso de la UNMSM, con letras como: "Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo. La aves que retan su poder que respiro el aire que respiras tú, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor".

El clip, que fue difundido por la usuaria Johanna Cruzado (@johact7), en TikTok, ya cuenta con más de 200 mil vistas y 35 mil me gustas, generando diferentes opiniones entre los internautas, quienes resaltaron el hecho.

Algunos aprovecharon para comentar el emocionante momento y destacaron el amor de la pareja, que demostraron que la edad no es un impedimento para gozar la vida.

Otros, mencionaron que hubieron querido vivir una experiencia similar con sus padres, amigos o enamorado, puesto que son acontecimientos que no se repetirán o difícilmente volverán a suceder.

"Todos grabando y ellos disfrutando de la música y su amor", "Me niego a abrirle mi corazón a alguien más, pero estas cosas me derriten", "Qué lindos los abuelitos", "Ir a un concierto del Grupo 5 es para bailar de principio a fin", "Me derrito de amor, qué bellos", "Que bellos, me hubiera gustado ver a mis padres así", "Esas cosas me suben el ánimo a mil", "Ellos me hacen creer que el amor si existe", "Amo que les hayan dejado espacio para bailar", "El amor existe, señores, solo hay que saber elegir", fueron parte de las reacciones de las personas en la plataforma china, quienes se conmovieron por las tiernas imágenes.

De esta manera, los abuelitos se convirtieron en tendencia por bailar en el concierto de Grupo 5 en el Estadio San Marcos por su 50° aniversario.