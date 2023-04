"El peruano y su creatividad": Emprendimiento de mascarillas al paso causa revuelo en redes sociales

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La creatividad no tiene límite para los peruanos, ya que cuando se trata de conseguir un trabajo que brinde un mejor rendimiento económico las ideas nunca faltan. Es así como un video publicado por la cuenta de @lizroxanamorales causó furor en las redes sociales al mostrar el negocio de belleza de un señor en las calles de Lima.

En el video se ve cómo dos personas realizan tratamientos faciales al paso, en la Avenida Abancay, en el Centro de Lima. Sus clientas hacen cola para seguir con el tratamiento de cremas y productos de belleza para la piel, algunas comienzan a echarse agua al rostro, para la limpieza previa, frente a la mirada de las demás personas y otras se van aplicando cremas en el rostro.

Además, el señor comienza a explicar las propiedades y beneficios que ofrece sus mascarillas faciales y productos que ofrece.

El clip titulado "El peruano y su creatividad para ganarse los frejoles", consiguió varias visitas en la plataforma china logrando alcanzar 180 000 reproducciones y 15 mil me gustas.

Usuarios reaccionan

Como era de esperar, los usuarios de TikTok no tardaron en mostrar sus opiniones en la plataforma china por el peculiar negocio en Lima.

"Ese señor tiene muchos años vendiendo en ese lugar", "es un genio", "mi Perú es único", "tratamiento facial a 1 sol", "yo quiero", "amo ese emprendimiento", "pensé que era un concurso de mimos", "lo que uno se pierde por vivir en Europa", las cremas sí funcionan", "todas esas cosas extraño que en cada esquina había unas novedades, acá en Europa no hay nada", "en Perú no te aburres, aún recuerdo que compré la antena que captaba todos los canales en HD, llegué a mi casa y ni uno salía", "yo ya me reí viéndole a la persona de atrás con tratamiento dudando esa mirada", son algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Por otro lado, las personas comenzaron a relatar sus anécdotas sobre las compras que realizaron en las calles y algunos comentaron que muchos de ellos no funcionaban.

"La tía de mi esposa así la engañan toda la vida, siempre compra esas cosas", un día compró una radio, llegó y era un ladrillo", "era más fácil brindarle un tazón con una esponjita o pañito húmedo y así gastaban menos agua", "¿escuela de mimos?", "yo esperando a que me toque actuar en mi número de mimo", señalaron otros usuarios de la plataforma china.