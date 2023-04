"Amor verdadero": Joven llora al ver a su padre después de 9 meses alejados

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas veces, los padres tienen que partir a otros lugares lejos de sus hijos y familiares para buscar un mejor trabajo que ayude a mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Por lo cual, el momento de la despedida resulta muy difícil, ya que no se tiene la certeza de si podrás volver a esos abrazos llenos de amor.

Es así como el video publicado por Milagros Arjona, conocida como @ar.nini en la plataforma china de TikTok, conmovió a todos en las redes sociales al mostrar el momento en que un joven se desmoronó y rompió en llanto al ver a su padre.

La creadora del video contó que su hermano tenía nueve meses sin ver a su padre, por lo cual decidió esconder a su progenitor detrás de la puerta de una habitación y esperar a que el joven llegue para darle la grata sorpresa de saber que a quien más quiere en la vida estaba de regreso en casa.

"Mi hermano aprendió a valorar el amor de los que aman", comentó la joven del video viral.

"Salió su niño interior": reacciones al video

Como era de esperar, el video que pronto se volvió viral en distintas plataformas no tardó en recibir miles de comentarios por parte de los seguidores de @ar.nini. Algunos se sintieron identificados y no dudaron en contar sus anécdotas, mientras que otros se sintieron conmovidos por la escena padre e hijo.

"Lo que daría por un abrazo de papá", "recién despierto y ya me hacen llorar", "es el niño que lleva dentro que lloró", "no niego ni afirmo haber hecho pucherito", "quién dijo que los hombres no lloramos, no critiquen, también tenemos sentimientos", "no me canso de verlo, que hermoso, como quisiera que valoren todos mis hermanos a mis padres", "que lindo sería, eso anhelo un día de estos, imagínense ellos con 9 meses sin verse y yo con 12 años sin ver a mi papá", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

"Llorar por desconocidos es mi pasión", "que no daría por darle un abrazo a mi padre", "yo anhelo ese día, tengo como 14 años sin verlo", "siempre llevamos un niño o niña por dentro, yo extraño a mi papá, no lo veo ya 7 años, ojalá venga el otro año", "hubiera querido tener esa suerte", "yo llevo29 años sin verlo, felicidades", "no me imagino mi relación cuando vea a mis padres de nuevo", "ya 4 años sin verte", "la distancia nos enseña a valorar el amor de la familia", comentaron otras personas que se identificaron con la historia.