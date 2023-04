"¡Es mi héroe!": Perrito socorre a su dueña durante un ataque de taquicardia

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las mascotas como los perritos son considerados por muchas personas como "el mejor amigo del hombre". Estas adorables mascotas a veces son entrenadas para ayudar a personas que padecen algunas discapacidades o enfermedades.

Es así como un video publicado por @serviceaussiebailey, en TikTok, conmovió a todos al revelar imágenes de una joven que es asistida por su mascota cuando sufre un ataque de taquicardia postural ortostática (POTS).

La joven estadounidense explicó en otro video que padece de esta enfermedad y que su mascota, Bailey, detecta cuando ella está a punto de sufrir un episodio de taquicardia.

"La ayuda a mantenerla consciente"

Bailey la ayuda a mantenerse consciente, le trae agua, sus medicamentos, una manta e incluso se queda junto a ella para asistirla a bajar la elevada frecuencia cardíaca que padece habitualmente.

Entre las descripciones de uno de sus videos virales en la plataforma china, se lee "él es mi héroe", como una muestra de agradecimiento hacia su adorable mascota. Asimismo, Katie indicó que siempre lleva consigo un dispositivo de muñeca que la ayuda a saber si su corazón acelera el ritmo y que su perrito la ayuda a desestresarse.

"En ocasiones, las cosas no salen a la perfección cuando se trata de la respuesta de Bailey a mis episodios. Podría darse por vencido y dejarme en el suelo, en cambio, hace todo lo posible para conseguir todo lo que necesito para mantenerme consiente", comentó en uno de sus videos de TikTok.

"Tanto amor y dedicación": reacciones al video

El video ya cuenta con casi 1 millón de me gusta y más de 10 millones de visualizaciones. Y cómo no, la gran parte de los comentarios son palabras de admiración para Bailey en las redes sociales.

"Ojalá mi perro haga eso. Cada que me enfermo él solo se esconde o no está", "es increíble lo inteligente que es ¡Enséñale más cosas!", "no puedo creer tanto amor y tanta dedicación. No los merecemos", "tienes un ángel contigo y sólo trata de hacer lo mejor posible", "me encanta esto. Bailey es tan increíble. Necesitamos encontrar una manera de entrenar al cachorro de mi hija para hacer esto. Su POTS está fuera de control", "él la cuida más que mi novio me cuida todo el año", "literalmente un ángel", "prueba que puedes amar a alguien absolutamente y ser leal, sin palabras, solo acciones", son algunas de las reacciones de las personas frente al noble gesto de Bailey.