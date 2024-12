¡Anonadada! Madre descubre la verdad detrás del nombre de su hija y tuvo insólita reacción (VIDEO)

Una madre de familia se llevó la sorpresa de su vida luego de descubrir que el origen del nombre de su primogénita estaba ligado a la mitología del famoso personaje de los cómics de DC, Batman.

En California, la progenitora, de nombre Via, compartía el día de Acción de Gracias con su familia. Mientras, en compañía de su esposo Carson y demás familiares decidieron ver un episodio de la serie de los 90s de Batman. Fue cuando se reveló el secreto de Nora, hija de la pareja.

La menor de solo 10 meses fue nombrada por su padre en honor al personaje de Nora Fries, esposa del villano Mr. Freeze. Todo esto se le reveló a Via por medio del episodio que habían decidido disfrutar en familia.

El capítulo en cuestión, trataba justamente del villano de Batman y su historia. Así como la influencia de Nora en el némesis del popular 'señor de la noche'. Al escuchar su nombre repetidamente durante la transmisión, la madre dedujo el verdadero origen del nombre de su primogénita.

El esposo de Via pudo persuadirla de usar el nombre de la personaje de ficción al hacerle creer que la verdadera inspiración era de una influencer de Instagram o de una tradición familiar. Pese al engaño, la mujer se lo tomó con todo el humor posible.

Asimismo, la madre de Nora no tuvo problemas de compartir se experiencia mediante su TikTok, en donde se puede apreciar su reacción al enterarse de como Batman influyó en el nombre de su hija.

"Mi esposo nombró a nuestra hija como un personaje de Batman y no me lo contó hasta que ella cumplió los 10 meses... Y así es como me enteré", escribió en la descripción de su post de TikTok.