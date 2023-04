"Aquí no hay boda": Hombre detiene la boda de su yerno, quien se estaba casando con otra mujer

¿Qué harías si descubres que tu yerno se está casando con otra mujer cuando aún tiene una relación con tu hija? El video publicado por la cuenta de @bessyl_31, causó revuelo en TikTok y otras redes sociales.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un señor llega a una boda para interrumpirla y señalar que el novio le había prometido casarse con su hija.

La boda que se llevaba a cabo al aire libre en Choluteca, en Honduras, fue interrumpida por los gritos del señor que no dudó en hacer un escándalo.

"Me van a perdonar, pero aquí no hay boda hijos de p...", exclamó enfurecido el señor a los invitados. Luego, se dirigió al novio: "Te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. ¿Qué me vas a decir, que no ahora?, me fuiste a pedir su mano. Vengo de trabajar. Te mereces morir...".