"Te extrañé mucho, mamita": Joven se reencuentra con su abuelita

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas veces, nuestros abuelitos se encargaron de cuidarnos desde muy pequeños, se desvelaron cuando estábamos enfermos, apoyando siempre a nuestros padres en nuestra educación.

Es así como un video publicado por la cuenta de @jorgitorecors11, en la plataforma china de TikTok, conmovió a todos en las redes sociales por un emotivo reencuentro entre una abuelita y su nieto.

En el clip se ve cómo un joven decide dejar Lima y viajar hasta un pueblito alejado en Cusco para dar una gran sorpresa a su abuelita, a quien no veía hace años.

"Después de tanto tiempo volví ver a mi abuelita, quien me crio desde niño. Te extrañé mucho", se lee en la descripción del breve video.

Luego, la abuelita emocionada al ver a su nieto querido decide correr hacia sus brazos y darle un fuerte abrazo que reivindique los años que estuvieron alejados.

"Gracias por tanto"

El joven manifiesta que se encuentra muy agradecido con su abuelita por todo el amor que le brindó desde muy pequeño, siendo su cómplice en distintas aventuras, y que guardará cada uno de ellos en su memoria.

La conmovedora escena generó que muchos de los seguidores de la cuenta de TikTok aplaudiera el hecho de que dedique tiempo para ir a verla, y que no se olvide de ella.

"Tienes un gran corazón": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó miles de reacciones y comentarios de personas seguidoras de la cuenta de jorgitorecors11, quienes no dudaron en sentirse conmovidos e identificados con la historia.

"Cuiden a sus mamitas, ellas no tienen reemplazo", "nunca cambies amigo, ya que su amor es incondicional, siempre cuida de ella", "yo también crecí con mi abuelita, pero ya no está conmigo, la extraño mucho", "qué privilegio tenerla a tu abuelita, muchas bendiciones a ella", "qué lindo volver a verlas", "que linda, nunca la dejes sola amigo, cuídalo bendiciones", "nunca se olviden de sus viejitos, no esperen un día llegar a casa y que nadie les reciba", "lloré de emoción, qué bueno que seas agradecido con la persona quien te cuidó y veló por ti", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Video tiene 44.6 visualizaciones

"Es muy doloroso estar lejos de las personas que amamos", "me hace recordar a mi abuelita que está en el cielo, cuídala mucho", "aprovechen en pasar más tiempo con su madre y padre que son buenos, ya que hay otros que no los tienen como yo, no tengo padre desde niño y hace falta", "siempre las abuelitas tan cariñosas", comentaron otros usuarios.