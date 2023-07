"Así quiero llegar a la tercera edad": Abuelitos sorprenden en TikTok al demostrar lo que aprendieron en sus clases de contradanza

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La danza al igual que otras artes no hacen más que reflejar lo que uno lleva en el alma y aprender alguna, es decisión de uno mismo, no existe edad para hacerlo. Este es el caso de un conjunto de abuelitos que tras haber llevado sus clases de contradanza decidieron demostrar al público todo lo que aprendieron.

"Así queremos llegar a su edad"

El clip viral titulado: "Emocionante verlos bailar" le pertenece a la cuenta de TikTok: @giancarlorocaoficial y nos muestra el despliegue artístico de un grupo de personas de la tercera edad que, muy animosos, demuestran lo que aprendieron de tan importante baile peruano.

En un local con lleno total, se ve en escena a un numeroso grupo de hombres y mujeres pasados los sesenta años de edad prestos a dar inicio a la danza del norte del país.

Comienzan con movimiento de cabeza de un lado hacia otro y las piernas semiabiertas para luego irse a un lado de la tarima uno tras otro sosteniendo una espada de colores.

Una vez en filas hacen el "cruce de espadas" y se ponen a pelear entre ellos hasta que finalmente concluyen la contradanza con las armas en alto.

"¿Y tú decías que la contradanza es difícil? Si ellos pueden, tú también. Merecen su corazón y que se viralicen <3 ¡La danza es vida!", agrega el dueño del viral a su corto de poco más de un minuto.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas en la plataforma china cuentan, hasta el momento, con miles de reproducciones, 3326 reacciones, 128 comentarios y 249 compartidos.

Como era de esperarse el baile de estos curiosos abuelitos despertó la emoción de miles de usuarios de esta red social y expresaron su parecer ante lo visto.

"Me encanta esa danza y estos abuelitos lo hicieron excelente", "la música y el baile son terapias para el alma. Bravo porque lo han hecho muy bien", "¡qué lindos así quiero llegar a la tercera edad", "ya me vi a esa edad, muchas felicidades, orgullo peruano", "me encanta esta danza y mucho más por estos abuelitos".

Otros; sin embargo, pidieron conocer dónde se impartían las clases para llevar a alguno de sus familiares en ese rango de edad a aprender esta joya nacional: "¡qué hermoso!, dónde se pueden inscribir, sería un buen desestresante para mi papito".

De esta manera, un grupo de abuelitos enterneció a los usuarios de TikTok al bailar contradanza tras culminar sus clases.