¡Botarás una lagrimita! Un perrito que se perdió hace cinco años logró encontrar a su dueña

Muchos usuarios han reaccionado al impactante momento del recuentro de una mujer con su perrito Manolo, que estuvo perdido por cinco años. Muchos de los usuarios comentaron haber derramado lagrimas con esta hermosa historia que se ha vuelto viral en todas las plataformas.

¿Cómo lo encontraron?

Este emotivo recuentro se habría dado en el 2022. De acuerdo a la dueña del can, el día que se desapareció fue robado una noche por la ventana de su casa hace más de 5 años.

El nombre del perrito es Manolo y lo habrían encontrado luego de que un hombre de unos 70 años murió en su casa. El animalito estuvo acompañado por varios perros.

Manolito al ser encontrado tenía un ojo dañado, lo más probable es que nunca se pueda recuperar de ello. De acuerdo a la mujer, el perrito al momento de ser secuestrado tenía un lector de microchip, lo que permitió ubicar a la dueña que había denunciado su desaparición hace cinco años.

Emocionante recuentro

El vídeo que fue difundido en diferentes plataformas e inmediatamente se ha vuelto viral por la gran carga de emociones.

En esta pieza audiovisual se puede observar como la dueña se acerca al parque con vallas y cuando abren la puerta se tira al suelo sin pensarlo para poder abrazar a su tierno Manolito.

"Mi amor, ¿Dónde has estado tanto tiempo?" le dice la emocionada mujer a su mascota mientras llora incontroladamente. El perro, al verla duda si la mujer era su dueña, pero segundos después la reconoció y también lloró mientras está emocionado le lame la cara y mueve su colita.

"¿Dónde has estado mi vida?" "¿Qué te han hecho?" le sigue preguntando la mujer a Manolito.

Muchos usuarios no dudaron en comentar la emocionante escena: "Que momento más triste y bonito a la vez los animales son lo mejor que tenemos y no me paso por la cabeza todo el dolor que ha sufrido hasta llegar a encontrarla, qué vídeo más bonito porque tiene un bonito final. Estoy llorando a lágrima viva...".

¡Qué lindo momento! A pesar del tiempo, él reconoció a su amo. ¡Hermoso! ¡ Amor puro y del verdadero!

¿Por qué es tan importante el microchip?

A raíz de la publicación del vídeo, muchas asociaciones de animales han dado un mensaje acerca de la importancia de colocar el microchip a las mascotas, ya que podría ayudar a los dueños a encontrar a sus animales en caso de robo o pérdida. En algunos países, dicha medida es obligatoria.

Por suerte la mujer y su perro "Manolo", tuvieron una historia con un final feliz y el vídeo acumula ya millones de visualizaciones en distintos perfiles.