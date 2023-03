Joven cuenta que su madre rechazó a Alejandro Sanz y se hace viral en TikTok

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Todo un galán! El cantante español Alejandro Sanz, muy querido por su simpatía y las letras de sus canciones que mantiene enamoradas a mamás y hasta a abuelas, se ha hecho viral en la red social de TikTok luego de que un joven lo relacionara en una supuesta relación amorosa del pasado de su madre.

Esta es la historia de un joven que cuenta que su madre en sus años de juventud había rechazado al reconocido cantautor. Y eso no es todo, el muchacho reveló que no pudo creerlo en un inicio hasta que presentó pruebas de ello.

Joven presentó pruebas

El joven mostró una fotografía de su madre junto al cantante Alejandro Sanz cuando eran jóvenes a fin de que el hecho sea más creíble, por lo que los usuarios de la famosa red social explotaron de la emoción.

En el clip se puede observar a su madre haciendo compras en una tienda de ropa para mujer, y segundo después, sorprende con una fotografía que llama mucho la atención porque aparece con Alejandro Sanz, ambos abrazados cuando eran jóvenes.

"No creía a mi madre cuando e dijo que rechazó a Alejandro Sanz hasta que...", se lee en la descripción del video compartido por el usuario de TikTok @nicorodriguezzq, que ya cuenta con más de 32 millones de reproducciones y 4 mil 'me gusta'.

"¿Pero, por qué te pareces a él de joven?", "Exijamos el story time de tu mami", "De ahí salió la canción 'Amiga mía'", "quien rechazaría a Alejandro Sanz así de guapo, fue una afortunada", "¿estás seguro que lo rechazó?", "Chayanne le dio un beso en la mejilla a mi madre, no entiendo cómo no aprovechó más", "señora, ¿qué le pasa?", "Mi mamá rechazó a Montaner, no se lo perdono", "que pecado", fueron algunas de las reacciones de los usuarios ante la increíble foto de la madre del tiktoker con el cantante Alejandro Sanz.

De esta manera, el joven utilizó una foto de su mamá con el cantante español para captar la atención de los usuarios, que aparentemente se trataría de una broma, y se convirtió en tendencia rápidamente en TikTok.