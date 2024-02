Cat Janice: Cantante con cáncer terminal compuso una canción para dejarle las regalías a su hijo de 7 años

Cat Janice, una cantante y madre proveniente de Washington, Estados Unidos, ha captado la atención en las redes sociales debido a su inspiradora historia tras contraer cáncer terminal, y la composición de una canción conmovedora que dedicó a su hijo de siete años, dejándole las regalías de la canción para que se pueda impulsar en la música en unos años.

Según cuenta la mujer, en 2022 fue diagnosticada de cáncer y, al enterarse de la noticia, rápidamente comenzó los tratamientos debidos hasta que la dieron de alta, pues los doctores habían asegurado que surtió efecto en la señora.

Sin embargo, en 2023, la enfermedad reapareció con mayor fuerza, afectando sus pulmones y llevando a los profesionales médicos a comunicarle que ya no existían más opciones de tratamiento, dejándola devastada por no saber que sucedería con su hijo.

A los 31 años, la mujer expresó su incertidumbre sobre la duración de su vida, impulsándola a tomar la decisión de casarse con su novio y componer una canción para su primogénito Loren, con el deseo de que la conserve como un recuerdo eterno de su imagen materna.

La canción se llama "Dance you outta my head", y ya se estrenó y está disponible para todos los servicios de música mundial: iTunes (Apple Music), Spotify, YouTube y TikTok. El tema es realmente un éxito, debido a las reacciones que generó la historia conmovedora de Cat en la plataforma china.

La compositora ha instado a los usuarios de internet a escuchar y compartir su sencillo, ya que todas las ganancias obtenidas serán destinadas a su hijo, quien podrá disponer de ellas cuando alcance la mayoría de edad.

Asimismo, la mujer pasó todos los derechos de sus canciones a nombre del pequeño Loren, a quien está dedicada esta composición.

Tras la salida y el anuncio de la canción, el movimiento que se realizó con la canción fue excepcional, llegando a ubicarla en el puesto 11 en las ventas digitales y siendo destacada como la artista top 40 de Billboard.

"Todos ustedes hicieron esto. Me dieron mi sueño hecho realidad. Justo cuando más lo necesitaba. Ustedes me amaron de vuelta a la vida y me dieron mi 'un momento más vivo'", agradeció la cantante.