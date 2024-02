Grammy 2024: Tema de la película 'Barbie' se corona en la categoría 'mejor canción del año'

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El estreno de la película 'Barbie' el año pasado fue toda una revolución a nivel mundial, en especial por el soundtrack de la misma. Tal fue el grado de aceptación del público que una de las canciones originales fue acreedora al galardón de 'mejor canción del año' en los últimos premios Grammy.

¿Cuál fue?

Los Grammy 2024 se llenaron de emoción y sorpresas, pero fue la joven sensación Billie Eilish quien se llevó la ovación al coronarse con el codiciado premio a la 'Mejor Canción del Año' por su contribución al soundtrack de la película 'Barbie' con el tema "What Was I Made For?".

Este hit musical no solo destacó por su melodía sentimental sino también por superar a nombres de la talla de Lana del Rey, Taylor Swift y Miley Cyrus, entre otros artistas que estuvieron presentes en la ceremonia que celebra lo mejor de la música a nivel mundial.

Con este triunfo, la joven intérprete suma su noveno gramófono a la colección, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la industria musical a sus 22 años. En su emotivo discurso de aceptación, la joven cantante no escatimó en elogios para la directora Greta Gerwig, a quien agradeció por crear "la mejor película del año".

"Me siento muy agradecida, estoy en 'shock'. Gracias a Greta Gerwig por hacer la película más increíble e inspiradora. Hacer esta canción me salvó un poco", expresó Billie Eilish, revelando la profunda conexión que tuvo con la composición de la canción ganadora.

Otras categorías ganadas

El éxito de 'Barbie' no se limitó solo a la categoría de Mejor Canción del Año. La película se alzó con otros dos gramófonos en los Grammy 2024: Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales por 'Barbie The Album' y Mejor Canción Para Medios Visuales gracias a 'What Was I Made For?'.

Cabe destacar que este logro podría abrir la puerta para que Billie Eilish se convierta en una de las pocas artistas en conseguir tanto un Grammy como un Oscar por segunda vez, ya que la canción premiada está nominada también a los Premios Oscar. Con tan solo 22 años, Eilish está en camino de dejar una huella imborrable en la historia de la música y el cine.

De esta manera, el tema 'What Was I Made For?', escrita exclusivamente la la película 'Barbie', logró consagrarse como la mejor canción del año en los últimos premios Grammy 2024.