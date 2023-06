China: Fanático que se metió en la cancha para abrazar a Lionel Messi recibió un durísimo castigo

El joven fanático chino que interrumpió el partido Argentina contra Australia en el estadio de los Trabajadores de Beijing, para darle un abrazo a su ídolo, Lionel Messi, fue arrestado por la policía local y recibió un duro castigo.

Lo que ocasiona Lionel Messi en las personas no sabe de fronteras y quedó demostrado durante su visita a China donde causó una gran conmoción entre los fanáticos que esperaban verlo, ya que a su llegada unas 20 mil personas invadieron el aeropuerto de Beijing en el que aterrizaron los jugadores de la Selección Argentina.

Asimismo, en medio de la "Messimanía", hubo un fan que llegó más lejos y saltó al campo de juego donde Argentina venció 2-0 a Australia y llegó a abrazar al capitán de la 'albiceleste', no obstante, fue detenido inmediatamente por la policía.

De acuerdo a las autoridades policiales del distrito de Chaoyan, el joven de 18 años de apellido 'Di' tendrá como castigo el no poder entrar a un estadio en los próximos 12 meses.

Por otra parte, el hincha rompió su silencio y explicó qué decidió saltar a la cancha para poner en evidencia la falta de seguridad a la que estaba sometido su ídolo.

"En la zona de las gradas donde yo estaba había evidentes resquicios de seguridad, así que me apresuré y salté hacia abajo", declaró.

Además, pidió disculpas por lo sucedido y aceptó que le ganó la tentación de tener tan fáciles las rutas de acceso lo motivaron a realizar su acción. También, criticó el plan de seguridad que se llevó a cabo durante el encuentro y solicitó que se mejore este aspecto.

"Me disculpo por mi comportamiento de entrar corriendo al estadio, pero soy fanático de Messi. Me gustaría tomarme una foto con Messi y obtener su autógrafo. También quiero aprovechar a usar mi caso negativo para decirle al personal de seguridad que su trabajo no es competente. Habrá muchas competencias internacionales en Beijing en el futuro. Espero que mejore su seguridad capacidades", agregó.