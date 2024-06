Chofer enternece las redes al trabajar acompañado de su perrito: "Yo soy tu amigo fiel"

24/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales un chofer de transporte público sorprendió a todos en TikTok, al no dudar en llevar a su fiel perrito a trabajar junto a él durante su recorrido porque no deseaba dejarlo solo en casa. Muchos internautas aplaudieron su decisión.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se tratara de un integrante más de sus familias, les dan amor, cariño y tratan de garantizarles siempre su bienestar y el mejor cuidado. Sin embargo, no siempre pueden estar juntos todo el día porque deben ir a trabajar o a otro lugar que no permiten el ingreso de sus pequeños 'amigos peludos'.

Trabaja junto a su perrito

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Aylin Sarahii sube a un transporte público en México y de pronto se lleva una gran sorpresa al poner su mirada sobre el conductor, ya que sobre sus piernas se encontraba un pequeño perrito.

El pequeño animalito, que tenía un collar en el cuello, se mostraba tranquilo como si fuera una rutina diaria que realiza junto a su dueño. Incluso, cada vez que el chofer realizaba un cambio, el can seguía descansando plácidamente sin temor alguno.

"Por eso trabajo", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la plataforma china. Asimismo, dejó entrever que "sería una forma en que el perrito se gana sus croquetas".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y asegurar que la acción del conductor demostraría el gran amor que tiene por su fiel amigo de cuatro patas.

Debate en TikTok

Sin embargo, otros usuarios criticaron la escena alegando que llevarlo en el bus haría que se estresa mucho y que se vería propenso a sufrir algún accidente, especialmente porque no llevaba ninguna medida de seguridad.

"¡Salud! Por los papás que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a la bendición", "el Firulais: písale papito que ya se puso gris", "ese perrito sí se sabe la de chambear, se gana las croquetas", "qué bendición trabajar con tu mascota", "es peligroso llevar a la criatura en las piernas por un frenón", "me da ternura", "yo soy tu amigo fiel", "juntos hasta la muerte, esos sí son fieles", "a veces no hay con quién dejarlos en casa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo el chofer de un microbús enterneció a sus pasajeros al llevar a su perrito en sus pierna mientras trabajaba en la ruta.