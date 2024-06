¡Lamentable! Se bajan a comer en restaurante y se van corriendo para ABANDONAR a su perro

09/06/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con una desgarradora escena. Un hombre abandonó sin compasión alguna a su perro en un restaurante para luego salir corriendo y subirse a un auto rojo donde otro lo esperaba para ayudarlo a escapar.

Muchas personas cuidan de sus mascotas con gran cariño y respeto hasta el punto de considerarlos como un integrante más de sus familias, por lo cual, no dudan en darles la mejor atención, cuidados, comprarles sus juguetes favoritos; sin embargo, no todos los animalitos reciben el mismo trato.

Indignante caso

En el material audiovisual, compartido en Instagram, se ve el preciso momento en que un hombre acude al restaurante La Hoguera Mirador en Ibagué, en Colombia, en compañía de su mascota, pero llamó la atención de todos por su impensada acción.

Tras simular disfrutar de una agradable tarde en dicho establecimiento, el sujeto sale corriendo para subirse a un vehículo rojo para marcharse a toda velocidad, dejando a su suerte a su perrito.

¿Qué pasó con el perrito?

Según los testigos, en el auto iban otras personas como el conductor y un pasajero que ocupaba los asientos traseros y bajó la ventana. Por su parte, la dueña del local anunció que decidió poner a buen resguardo y acoger al indefenso animalito hasta lograr encontrar a su dueño, para que reciba la mayor sanción que amerita según la ley de su país.

"Por favor difundamos de manera masiva por si algún vecino sabe de dónde es esta plaga humana, se bajó a comer con el perro y cuando el pobre animal estaba confiado, salió corriendo, se montó al carro y arrancó", se lee en la breve descripción del clip.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente al dueño por abandonar al can.

"Si bien no se le debe obligar a tener al animalito, porque es evidente que no lo quiere y lo maltrataría, sí se debería imponer una sanción para este tipo de acciones, pues los animales no son desechables, no se cogen y se botan cuando se les da la gana", "por ningún motivo ese sujeto debe tener al perrito", "todo lo que está mal en la vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al mostrar cómo un hombre se bajó a comer a un restaurante y luego dejar abandonado a su perrito, sin ningún remordimiento en Ibagué, Colombia.