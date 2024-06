¡Insólito! Sacerdote se enoja porque feligreses llevan a sus perritos a misa: "No respetan a Dios"

19/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde un sacerdote pide a sus feligreses no ingresar a la Iglesia en compañía de sus perritos alegando que es una "falta de respeto a Dios" por los ruidos que hacen en el templo.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como un integrante más de sus familias y no dudan en llevarlos consigo a todas partes, así sea a un centro comercial, centros laborales, colegios, universidades, o incluso a sus respectivas iglesias donde tratan de conseguir consuelo y recibir el mensaje del Señor, a pesar del qué dirán de los demás.

Polémico pedido

En el material audiovisual, de solo dos minutos y 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Humberto, en la famosa plataforma china, comparte la escena donde un sacerdote comienza a cuestionar la presencia de los perritos en la Iglesia.

"Ya es común ver en los templos católicos a la persona que no puede deshacerse de su Firulais y casi quiere que le pongan reclinatorio aquí al perro... No les tienen respeto a Dios, porque si le tuvieras respeto a Dios no hacías esas tonterías", se escucha decir al pastor.

Incluso, asevera que la presencia de las mascotas en el templo interrumpe las misas con sus constantes ladridos y porque muchos no saben cómo comportarse ni sentarse tranquilamente sin estar molestando a los demás.

Tiktoker indignado

El joven tiktoker comenta que en su caso, él lleva a su perrita llamada Nina a misa los domingos, pero para no dejarla sola en casa y así estar un poquito más de tiempo juntos.

Además, explica que los tiempos van cambiando, y aceptar una mascota en misa es un ejemplo de esas cosas que antes no se presentaban hoy en día no deberían ser algo raro de ver.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente al sacerdote por "no respetar las costumbres" de los demás, mientras que otros usuarios aplaudieron lo señalado por él alegando que "muchos perros no saben portarse".

El clip obtuvo alrededor de 300 mil reproducciones, más de 22 mil "me gusta" y más de 4 mil 600 comentarios que generaron gran debate y controversia.

"Hay perritos que se comportan mejor que los seres humanos", "se le olvidó al curita que Dios creó primero a los animalitos", "por eso la gente ya no va a misa", "la Iglesia es la casa de Dios y a él se le respeta, es un lugar de oración y de meditar", "todos somos criaturas del Creador", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un sacerdote cuestionó a los feligreses por llevar a sus mascotas a la Iglesia.