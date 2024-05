Conductor de Exitosa sufre aparatosa caída EN VIVO: "Felizmente no se despeinó"

Hace unos días, un video del conductor Adolfo Sotelo de Exitosa Chincha se volvió viral en redes sociales. En el clip, se ve al conductor cayéndose mientras estaba en vivo en su programa. Para contar más sobre este incidente, el periodista llegó a Lima y fue entrevistado en 'Exitosa te escucha' por Katyusca Torres Aybar.

Durante la entrevista en 'Exitosa te escucha', Adolfo Sotelo compartió su experiencia de volverse viral. El incidente ocurrió mientras narraba las noticias en vivo y se resbaló de su silla, protagonizando un blooper que rápidamente captó la atención de los internautas.

Adolfo Sotelo comentó que encontró la situación divertida, razón por la cual decidió subir el video a su cuenta oficial de TikTok.

El periodista explicó que en el momento del incidente estaba discutiendo un tema político relacionado con los alcaldes de Chincha.

Mientras intentaba sentarse, se resbaló y cayó, pero continuó con la transmisión sin interrupciones. "Me caí pero continué con la información a través de Exitosa", dijo Adolfo Sotelo, desmintiendo las especulaciones en redes sociales de que habría detenido su trabajo.

Adolfo Sotelo aclaró que no sufrió ningún daño físico y que la caída no afectó la continuidad del programa.

"Me caí de espaldas y me permitió rodar hacia otro lado, por eso es que no me paré de manera inmediata. No tuve ningún daño físico a Dios gracias, pero es parte de la noticia viral, es parte del jocoso y continuamos con el programa", explicó. También aseguró que el set de televisión quedó en perfectas condiciones tras el incidente.