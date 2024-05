¿Interesada? Mujer ROMPE con su novio por un carro nuevo en su aniversario: "No pierde la oportunidad"

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer no dudó en romper definitivamente con su novio con tal de ganar un auto nuevo en un reto, pero el resultado no fue lo que esperaba.

Muchas parejas demuestran ante todos el gran cariño que se tienen y todo lo que están dispuestos a hacer para garantizar su felicidad hasta el final de sus días. Sin embargo, no todos tienen un final feliz debido a distintas circunstancias como una infidelidad, discusiones, entre otros, que los llevan a separarse.

Decepcionado del amor

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker identificado como Diego Bonilla camina por las calles de su localidad y se acerca hasta una pareja para proponerles cumplir un reto a cambio de una gran recompensa que podría serles de gran utilidad.

Primero le pregunta al chico, quien estaba sosteniendo unas rosas por cumplir un mes más de su aniversario con su novia: "¿Por un carro dejarías a tu novia? Es un Ferrari? A lo cual, el joven no duda en responder con un NO contundente, resaltando que el gran amor que siente por ella no lo cambia por nada ni nadie.

Luego, el influencer le realiza la misma pregunta a la chica, pero lejos a decir que no, asegura que no tiene nada que pensarlo porque esa oportunidad no se podría volver a repetir y decide terminar con su novio.

"Sí, la verdad sí. Pero es que es nuevo. Es un carro, es una oportunidad. Perdón, es que es un carro", dice la joven muy decidida, mientras que su pareja, con el corazón destrozado y completamente decepcionado, le reclama por su decisión.

El chico se pone de pie, pues alega que es su aniversario como pareja, y termina por darle las flores. Sin embargo, el influencer le revela lo que estaba ocultando: un carro de juguete dejando sorprendida a la mujer.

@eldiegobonilla Le ofrecí un FERRARI sí terminaba a su pareja... No lo puedo creer!! 💰 ♬ sonido original - Diego Bonilla 💎

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, asegurando de que se trataría de una broma para ganar seguidores. Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron al chico por salir del lugar y dejarla para siempre, esperando que no se arrepienta de su decisión.

"Yo quisiera a alguien como ese chico", "yo queriendo que me regalen flores", "soldado caído", "si me lo daban, no te pido que me perdones", "vivan los hombres fieles", "cuando hay amor, lo material no importa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer no dudó en terminar con su novio para poder ganarse un auto completamente nuevo.