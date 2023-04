¡Conmovedor! Adulto mayor recibió una gran sorpresa por su cumpleaños

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos nos sentimos felices cuando sabemos que nuestros seres queridos se acuerdan de nuestro cumpleaños y comparten agradables momentos y experiencias junto a nosotros. ¿Pero cómo te sentirías al estar solo y no tener a nadie que se acuerde de ti en ese día tan especial?

Es así como un video publicado por la cuenta de @luz_sarit_ conmovió a más de uno de sus seguidores al mostrar la historia de un adulto mayor de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

"Ellos también merecen ser felices"

E el clip se aprecia cómo un abuelito se encuentra en la fila de un centro de salud, esperando su turno para ser atendido. Sin embargo, grande es su sorpresa cuando una doctora de dicho establecimiento se le acerca y comienza a cantarle un "Feliz cumpleaños", con las demás personas de alrededor.

Además, el abuelito recibió distintos productos de necesidad básica como una forma de agasajarlo por su cumpleaños. Asimismo, el señor indicó que hace mucho tiempo que pasa su día solo y que nadie le dedicó tan emotiva celebración.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, los seguidores no dudaron en comentar y expresar su admiración hacia el personal de salud que no dejó que el abuelito se vaya del lugar sin antes celebrar con ellos su cumpleaños. Asimismo, el video logró ser tendencia y volverse viral generando cientos de visitas y 800 000 reacciones.

"No pudo aguantar las lágrimas", "me emocioné", "Dios bendiga siempre a esas buenas personas", "lloré mucho al ver el video", "el señor se muestra emocionado", "eso es tener vocación de servicio, ojalá hubieran más profesionales como ella, Dios la bendiga", "voy a luchar por ese título, quiero ser ese tipo de médico, que no solo vela por la salud física sino emocional también", "por más doctores como ella", "te amo doctora que le cantó cumpleaños feliz al abuelito", "qué bello gesto", "qué hermoso", "bendiciones a esta gran mujer", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

Otro abuelito que conmocionó en las redes sociales

Abuelito de 83 años conmovió a todos por señalar que no existe ningún impedimento para seguir trabajando en las calles de Huacho. Su historia se volvió viral.

Don Pedrito, como lo conocen todos en su localidad, señaló que sale por las mañanas a vender siempre uniformado con su bata, gorra y una mascarilla blanca para poder protegerse del COVID-19. Poco a poco arrastra una caja donde guarda cada uno de sus productos que vende de forma amable a las personas.