¡Conmovedor! Perrito sorprende al cosechar papas en la sierra peruana: "Asegurando los terrenos"

Un perrito se ha ganado el corazón de los cibernautas en las redes sociales. En TikTok, un video muestra a una pequeña can participando en la cosecha de papas, misma que se desarrollaba en una chacra de la sierra peruana. Por ello, los usuarios de la plataforma destacaron su labor, indicando que merecía ser recompensada por esta noble hazaña.

El clip compartido por el usuario 'Las aventuras de Molly' muestra a la cachorra del mismo nombre, mientras realizaba la faena junto a sus dueños. La tierna can se aproximaba por el sembrío mientras rascaba la tierra con sus patas, descubriendo a su paso los tubérculos que serían cosechados.

En otra de las imágenes, se la observa con mayor detenimiento, mientras posaba para la cámara encima de un montículo de papas. De acuerdo a las características del animal, todo parece indicar que se trata de una variante de la raza Shih Tzu, y que tendría a un año.

Asimismo, otra fotografía muestra a Molly junto a su dueña, mientras recopilaban todas las papas recogidas producto del arduo esfuerzo de su familia, incluida la mascotita. Conforme al registro de la cuenta en TikTok, se presume que ellos viven en la región Apurímac, y que la perrita habría llegado a dicho hogar desde hace algunos meses.

Finalmente, se observa cómo la cachorra recorría el pastizal y otras zonas cercanas a la chacra, mientras sus dueños la esperaban para retornar a casa. Todas estas imágenes fueron registradas por la dueña del animalito, para posteriormente difundirla en dicha cuenta, dedicada exclusivamente a Molly.

Al compartirse en la plataforma china, una ola de reacciones y comentarios inundaron el post. Los usuarios no dudaron en expresar lo tierno que resulta ver a la tierna can desempeñándose como agricultora. Por ello, consideraron que Molly merecía ser recompensada, debido a que, siendo una pequeña especie, participó activamente en la cosecha.

"Perrito chambeador, el que no chambea no come", "Ya está asegurando los terrenos", "Cosechador de papas, ¡terreneitor todo kilómetros!", "El guau guau más poderoso de todos los tiempos" y "Ver un perrito feliz dan ganas de llorar", fueron algunas de las opiniones que destacaron.