¡Cruel engaño! Mujer tratada por cáncer se entera de que nunca estuvo enferma

Lisa Monk, una madre de dos hijos, relata haber pasado por un tratamiento de quimioterapia "muy intenso", solo para descubrir que nunca padeció cáncer en absoluto.

La mujer de 39 años acudió por primera vez a un hospital en 2022 debido a dolores estomacales que sospechaba estaban vinculados a cálculos renales, según reportó el Daily Mail.

Los exámenes realizados durante la cita revelaron la presencia de dos cálculos renales, pero también identificaron una masa en el bazo. Monk se sometió a una cirugía exitosa para extirpar la masa en enero del año pasado.

Según reporta el Mirror, Monk sostiene que su bazo fue enviado a cuatro laboratorios de patología distintos para su análisis. Fue en el último de estos donde se confirmó la presencia de una forma rara y terminal de cáncer, conocida como angiosarcoma de células claras.

Después de recibir la devastadora noticia, la madre se vio en la difícil situación de tener que comunicar el diagnóstico terminal a su esposo y a sus dos hijos pequeños, una tarea que resultó extremadamente angustiante para ella.

Siguiendo el diagnóstico, Monk fue remitida a un hospital especializado en oncología, donde comenzó un régimen de quimioterapia agresiva.

Su primera sesión de tratamiento tuvo lugar en marzo de 2023. La madre de dos hijos experimentó los efectos secundarios habituales del tratamiento, incluida la pérdida total de cabello. Además, una segunda ronda de quimioterapia la dejó experimentando episodios de vómitos y presentando una notable palidez en su piel.

Durante la consulta de seguimiento en abril, tan solo un mes después, Monk recibió noticias aún más sorprendentes: nunca había tenido cáncer en absoluto. Su médico explicó que el informe patológico había sido incorrecto.

"(La enfermera) se volteó hacia mí y lucía completamente horrorizada y me dijo que necesitaba conseguir al médico y luego salió corriendo de la habitación. Me dejó sola durante unos 15 minutos y luego regresó el médico. Me dijo muchas cosas en lenguaje médico y luego me dijo que no tenía cáncer".