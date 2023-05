"Decidí no rendirme": Joven trabajó como albañil para pagar sus estudios y logra graduarse

Muchos jóvenes buscan la forma de salir adelante y no darse por vencidos con cada obstáculo que encuentran en el camino, es así como nos lo demuestra la historia de Magali Giménez Bogarin, una joven de 24 años que logró graduarse como abogada gracias a que trabajó como albañil junto a su padre para pagar sus estudios universitarios.

A través de sus redes sociales, la joven compartió su caso y señaló que todo trabajo es digno y que nunca se rindió en su sueño de verse convertida en toda una profesional.

Magali, oriunda de Paraguay, contó que a pesar de los bajos recursos de su familia, no se quedó con los brazos cruzados y buscó la forma de conseguir dinero para poder solventar cada uno de los gastos que requería su carrera de Derecho hasta lograr graduarse de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ante la Corte Suprema de Justicia de su país.

"Muchos no saben esta parte de la historia, pero hace 6 años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llegó a decirme que no iba a poder concretarlo. A pesar de eso y como muchos jóvenes, decidí no rendirme y ser perseverante", comienza la nota realizada en su muro de Facebook.