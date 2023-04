"Dejen las preferencias por las jovencitas": Dueño de gimnasio pide a sus instructores trato igualitario

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando vamos al gimnasio buscamos buenos resultados para poder bajar de peso o quizás fortalecer más nuestro cuerpo, pero necesitamos la ayuda de los instructores capacitados para que nos guíen en cada paso, pero ¿qué pasa si no nos hacen caso y dan más atención a otras personas de mejor figura?

Es así como un video de TikTok generó sorpresa entre sus seguidores al ver el mensaje que da el dueño de un gimnasio a sus trabajadores.

"Deben tratar a todas las clientas por igual"

En el discurso dado por el empresario de gimnasios, Enrique Fernández, indicó a cada uno de los instructores de su gimnasio que si hablaban con las chicas guapas, también lo hicieran con las señoras o personas con sobrepeso, de esa manera, la gente que acuda a su centro no se sentirá abandonada, desmotivada y rechazada.

"Yo hago bajar de peso y la señora se queda porque se siente bien. Eso están buscando las personas, resultados, no que sentirse solas o abandonadas. (...) Te ven conversando con una persona bien chévere, alegre, dando la manita, va a decir ¿por qué no soy chica guapa o estoy gordita?, y la haces sentir más mal", manifestó el empresario.

También comentó que deberían aprender a tratar a todas por igual y dejar los prejuicios de lado. Muchos vienen con problemas y no quieren que los atormenten más al dejarlos de lado.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video generó 130 mil reacciones y cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el mensaje brindado por este empresario de un gimnasio peruano.

"Me encantaría poder ir al gimnasio de este señor", "las charlas que deben dar todos los dueños de los gym a sus instructores", "exacto, por eso jamás vuelven porque los coach del gym no son empáticos", "buen líder y maneja bien a su gente y sobre todo da un plus a su gym", "hasta que alguien dijo algo tan real que se vive a diario, palabra y acción, empatía señores", "no solo es las charlas es que le caigas como jefe en plena hora de trabajo y veas cuál es la realidad de tus trabajadores", "absolutamente cierto, pero la mayoría de entrenadores no saben esta verdad", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Muchas personas expresaron que es una realidad que viven a diario cuando van a los gimnasios, ya que sus entrenadores les dicen que hagan algunos ejercicios pero a los cinco minutos desaparecen y se les ve con otras jovencitas.