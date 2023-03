Dos perritos son rescatados de ser arrastrados por la corriente de un río

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Esta semana el país atraviesa una crisis climatológica debido a la presencia del ciclón Yaku en el Perú, lo que ha generado la activación de distintas quebradas, aumento de caudales de los ríos y huaicos. Sin embargo, a pesar de los problemas, los peruanos muestran su empatía y solidaridad, como un hombre que decidió bajar a rescatar a dos perritos que se encontraban a punto de ser arrastrados por un río.

El video compartido por la cuenta @Juliocaute, se muestra a ambos perros parados en el filo de la corriente, emocionados por ver que alguien llegaba a su auxilio. Un hombre colocó una escalera y comenzó a descender para ir salvando a cada uno de estos animales.

Usuarios aplauden su acción

El video viral de TikTok causó gran emoción y sensación que los seguidores no dudaron en elogiar la acción de este hombre.

"Hay gente buena aún por el mundo", "como espera su turno para que lo suban", "estos humanos valen mi corazón", "el segundo perrito estaba en la llanta y saltó para que también lo salven", "el segundo perrito: 'Yo también quiero que me salves'", "he visto tantos videos de personas salvando animalitos inocentes que creo que la humanidad no está perdida", "Dios lo bendiga señor salvador de perritos", "bendito sea mi Dios gracias a dios los pobres animalitos están a salvo estaban a punto de morir ahogado Dios bendiga a los señores", "yo diciendo ahorita, se cae...tan cerca a la orilla. Muchas gracias por salvarlos...Dios te bendiga", "mi ansiedad al ver q el perro se retrocedía", indicaron emocionados.

El video titulado "Salvando vidas Caninas", se hizo viral en la plataforma de TikTok, llegando a obtener más de 2 millones de visualizaciones y cientos de elogios de parte de los internautas.

Casos similares

Como se recuerda, hace una semana el usuario de TikTok, Jean Huilcapaz, captó un tierno video donde se muestra a un perrito callejero durmiendo plácidamente en una mototaxi.

Según cuenta, el dueño del vehículo, al ver que el animalito no contaba con un hogar, lo resguardó de las fuertes lluvias. Hasta el punto de colocar unas mantas en el asiento y en el techo del vehículo para que el perrito callejero no pase frío.

Esta acción también fue aplaudida por los seguidores de la cuenta e hicieron un llamado a la solidaridad en estos tiempos difíciles que atraviesa el país, no solo entre las personas sino también con los animalitos.