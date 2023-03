Policía interviene local y descubre que perro era parte de la fiesta: "Firulais tiene más vida fiestera que yo"

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un gracioso video. Un usuario de Tik Tok compartió un video en donde se observa a la Policía intervenir en un local clandestino y descubrir que un perro era parte de la fiesta. Este clip se volvió viral en la plataforma china y desató risas en redes.

En el video se aprecia que varios efectivos policiales llegan al lugar y empiezan a ordenar a las personas, que se encuentran dentro del local, retirarse. Luego de varios minutos, los asistentes de la fiesta salieron del lugar y, antes de finalizar la grabación, aparece un perro en la escena.

Asimismo, en el clip, el usuario utiliza un audio gracioso que dice lo siguiente: "Hasta el amanecer". Tras ello, los ciudadanos salen corriendo del local clandestino y el video pasa a ser una grabación rápida, debido a que fue editado por el usuario de Tik Tok, identificado como "tende tops", antes de ser publicado en dicha red social.

Cabe señalar que, el video fue compartido el último domingo 12 de marzo y ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en menos de 24 horas, además con más de 2 mil 'Me gusta' y más de 5 mil comentarios.

Los efectivos policiales acudieron a un local clandestino para intervenir el establecimiento y pedir a los asistentes de la fiesta que se retiren del mismo; sin embargo, no se esperaron encontrarse con un perro.

Tras ser difundido el video en Tik Tok, los usuarios de la red social china comentaron acerca de la grabación. Algunos compararon su vida social con relación a la del perro.

"Firulais tiene más vida fiestera que yo", "Formuláis dice, "Por qué nos estamos saliendo?" "Vamos al after party", "El perro: ¿Ahora a casa de quien vamos?", "El perro pidiendo ir al after party", "Estaba todo el barrio", "Yo conté 95 y un perro", "Como me encantan los perros (risas)", "Te quiero mucho perrito juerguero", "En México lo mejor que puedes hacer en esos casos es quedarte dentro del cantón", fueron algunos comentarios de los usuarios de la plataforma china en la publicación.

Así como el video de la Policía que interviene un local y descubre que perro era parte de la fiesta fue viral en Tik Tok, otros video similares que muestran a perros se vuelven rápidamente tendencia en redes.