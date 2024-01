Ecuatorianos quedan enamorados de la gastronomía peruana: "Es la más rica del mundo"

En redes sociales encontramos los casos más peculiares, como el compartido en TikTok, donde jóvenes ecuatorianos no dudaron en llenar de elogios la comida peruana e incluso asegurar que no tenía punto de comparación con los de otros países.

Muchos extranjeros llegan al Perú para vivir las más divertidas experiencias turísticas y conocer las tradiciones y cultura que cada región posee, pero en especial, para descubrir la gastronomía del país, que ha alcanzado gran popularidad a nivel internacional.

En el material audiovisual, de un minuto y un segundo de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Johnny Cano comparte con sus seguidores cuando un grupo de jóvenes ecuatorianos se encuentran dentro de un restaurante y no dudan en pedir distintos platillos típicos de la gastronomía peruana.

En la escena se ve que los extranjeros piden el tradicional ceviche y lomo saltado, y al probar un bocado de cada uno de estos platos su cara de asombro no tarda de aparecer, demostrando que el sabor les impactó.

"Obviamente, la comida peruana me ha dejado sin palabras. No voy a ser la misma persona de antes. (...) Aunque me duela, tengo que aceptar que la comida peruana es la más rica", se escucha decir en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la plataforma china.