Español come 'mostrito' y queda maravillado con la sazón de la 'Tía veneno': "Perú es otro nivel"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven español probó por primera vez un tradicional 'mostrito', pollo broaster con arroz chaufa y no dudó en felicitar a la vendedora por su sazón.

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades de vida, realizar turismo para descubrir los más bellos paisajes, cultura y tradiciones del país. Sin embargo, no logran partir sin antes probar nuestra gastronomía, que es reconocida a nivel internacional y admirada por muchos.

En el material audiovisual, de solo 37 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de nacionalidad española visita el Perú y decide salir a las calles para visitar algunos 'agachaditos' y probar la sazón de las vendedoras que son conocidas popularmente como la 'Tía veneno'.

En su caminata, el joven europeo llegó hasta un puesto ambulante y primero se sorprendió al ver que muchas personas solicitaban un plato en común, por lo cual, prefirió escogerlo: ¡un mostrito!, que lleva un rico pollo broaster, arroz chaufa y papas fritas. En la escena se ve su rostro de felicidad y asombro al probar un bocado del platillo.

"No sé por dónde empezar", se le oye decir. "¿Qué es esto? Es el mejor pollo que he comido en mi vida. (...) Señito, me parece increíble su pollo", expresó en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.