"Esto lo trajeron los españoles": turista español reacciona a la sopa de 'chairo' en Cusco y usuarios enloquecen

La comida peruana pasa un momento de reconocimiento internacional. Las reacciones de los foráneos al probar nuestra gastronomía se vuelven virales cada vez más seguido, y un turista español probó la sopa de 'chairo' durante su visita a Cusco, grabando su experiencia.

Esto ocurrió en un mercado San Pedro, donde el extranjero se acercó a degustar los tradicionales platillos de la sierra sur, llevándose varias sorpresas.

Dicho video fue subido por el usuario Tropeados de Viaje, y grabó el preciso momento donde el turista español prueba algunos de los platillos más representativos del Cusco en compañía de una compañera de viaje.

En uno de los pequeños locales del recinto comercial se apreció un gran cartel que anunciaba la venta de sopa de chairo desde 7 soles, por lo que la pareja aprovechó para degustar dicho plato que nunca habían consumido, y procedió a comentar respecto al mismo.

Sin embargo, otro de sus comentarios causaron polémica, al calificar el sabor del plato como promedio.

"Está normal, no es algo que me mate. Al fin y al cabo son 7 soles, no puedo pedir más", señaló el turista.