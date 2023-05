¿El poder de la chancla? Mamitas demuestran su puntería con la sandalia

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el 'Día de las Madres' encontramos distintos videos divertidos e impactantes compartidas en distintas redes sociales como en TikTok. A través de la cuenta de @jessialvarez814, una joven mostró el preciso momento en que un grupo de mamitas debía demostrar su gran puntería con la sandalia.

"Esa técnica nunca falla"

En el material audiovisual se ve cómo dos mamitas se paran a una gran distancia de un muñeco, que al parecer simularía a un niño, para luego sostener en sus manos una sandalia para demostrar sus punterías al momento de lanzarla.

En la descripción del video se lee: "A quién más le reiniciaban el Windows con un chanclazo", alcanzando más de 16 mil 'me gusta' y el asombro de muchas de las personas que se encontraban presenciando el show escolar.

Una madre participante logró lanzar dos veces seguidas y dar con la sandalia, en la cara del muñeco, mientras que otras mujeres intentaban dar lo mejor de sí, pero solo hubo una ganadora 'del poder de la chancla', una frase que ha ganado popularidad entre muchos jóvenes y que algunos adultos recuerdan y toman con buen humor la forma en que eran corregidos cuando hacían alguna travesura desde niños.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena compartida y en contar algunas de sus mejores anécdotas vividas al lado de sus mamitas.

"Ufff yo recuerdo que mi mamá era la chancla más veloz de todo el condado", "si no están enojadas no tienen pulso", "todo me recuerda a mi jefa la chancla legendaria", "acabamos de ver una profesional de la chancla, directo a la cabeza sin puntería solo instinto", "deporte nacional", "mi abuelita era la mejor aunque te escondieras te daba", "mi jefecita todavía me daba ventaja 10 segundos y desde lejos y pal suelo", "la mía era más del cuerpo a cuerpo, no le gustaban las distancias largas", "es una habilidad activada cuando te conviertes en madre", "mi mamá hacía que las chanclas dieran vuelta como las balas de la peli 'Se busca'", "el arte del chanclazo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en redes sociales como TikTok.

Sin embargo, también aparecieron otros usuarios que manifestaron que ese evento solo estaría incitando a la violencia hacia sus hijos y que deberían presentar otros shows.