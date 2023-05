"¡Todas quedaron contentas!": Madres fueron agasajadas con show de strippers

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de videos de entretenimiento y que nos sacan más de una risa, y en especial en un día donde muchos jóvenes e instituciones buscan agasajar de la mejor forma a sus mamitas: 'El Día de las Madres'. Es así como un video publicado por la cuenta de @richibeltran0609, en la reconocida plataforma de TikTok, sorprendió a más de uno de sus seguidores por la peculiar celebración realizada a un grupo de madres trabajadoras.

"Todas se veían felices"

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un grupo de mamitas trabajadoras del mercado Avelino Cáceres, en Arequipa están contentas celebrando su 'Día de las Madres' con un show de strippers.

En la descripción del breve video se lee: "Así agasajan a las mamás en el mercado del Avelino Cáceres en Arequipa", y muestra a un bailarín con un traje de bombero mientras realiza movimientos 'sensuales' frente a algunas mamás. ¡Ellas no se quedan tranquilas y comienzan a gritar de emoción al ver al joven!

En un momento de la actividad, algunas mujeres grababan con sus teléfonos celulares para luego compartir en redes sociales, el sorprendente show que les tenía preparado la administración del mercado.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena protagonizada por un grupo de mamitas que buscaban celebrar su día con un peculiar show.

"Se les ve a todas muy contentas", "un show no apta para cardiacas", "¿dónde fue que no me invitaron?", "qué festejen, es su día y las que digan lo contrario, es por envidia", "la vida es una sola, así que a festejar", "la que puede, puede", "se nota su alegría al ver al chico bombero", "que les apaguen el fuego", "nunca vi a mamitas tan contentas en un show del 'Día de las Madres', fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en la publicación realizada en la plataforma de TikTok.

Por otro lado, aparecieron otras personas que criticaron la forma de celebrar el 'Día de las Madres' en este centro de abastecimiento, ya que no es lo convencional.

"En principio es de mal gusto, es bastante ordinario y no condice como un evento por el Día de la Madre, que debería ser algo más protocolar, más solemne, más festivo", acotaron otros usuarios en redes sociales.