¿Es más fácil ser papá que mamá? Joven revela sus razones

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores y de inspiración, así como retos virales. Sin embargo, esta vez los comentarios realizados en la cuenta de TikTok de @sraandrea, causó revuelo entre sus seguidores por señalar que es más 'fácil ser padre que mamá'.

"No tienen grandes responsabilidades"

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que Andrea, una joven madre soltera, sostiene un cuaderno y comienza a decir los motivos por los que ella cree que es más "fácil" ser padre que madre. Entre esos motivos destacó el de dormir hasta tarde y eliminar la preocupación por los pequeños.

"Me hubiera encantado ser padre y no madre, separarme y estar tranquilo, porque sé que mi hijo está tranquilo con su madre, tener el tiempo suficiente. (...) Separarme y estar tranquilo de que mi hijo también lo está porque se encuentra con su mamá", dijo, y agregó más motivos. "Tener el tiempo suficiente para ir al gym, salir con amigos e ir a trabajar sin ninguna preocupación y mi parte favorita: dormir hasta tarde sin que me despierten; la verdad es que cómo me hubiera gustado ser padre porque es muchísimo más fácil ser papá".

En otros videos compartidos por la joven en su cuenta de TikTok, comparte sus experiencias desde que el padre de su hijo decidió separarse de la familia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que las responsabilidades de ser padres debería ser compartida y no solo uno de ellos debe hacerse cargo de la educación de su bebé. Por otro lado, aparecieron papás solteros que apoyaron lo señalado por la joven en el breve clip.

"Yo soy padre, tengo dos reinas y no es fácil, pero es hermoso y único", "los padres también hacemos cosas duras", "no todos son así, hay algunos que incluso son más", "se oye fácil como tú lo dices, pero nosotros pasamos menos tiempo con ellos, eso me mata", "no tener la preocupación por la economía, no tener que estar asustada cada vez que se enferman", "en mi caso me encanta ser padre. Tengo dos reinas y estoy luchando a diario con ellas sin su madre; créanme, sé que no es fácil, pero es hermoso y único", "no creo, mi esposo se mata día día para darnos lo más y cuando puede siempre me ayuda. Los dos somos un equipo", fueron las principales reacciones en TikTok.