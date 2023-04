¡Enternecedor! Gata adopta a perrito tras quedar huérfano: "Madre de corazón"

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una enternecedora secuencia está sacudiendo las redes sociales. El caso engloba a una gatita que adoptó a un cachorro de perro luego que fuera separado de sus padres.

En las imágenes compartidas, en la cuenta "@lauralenaromero3", se percibió que la minina aceptó al can sin complicación alguna. Este animalito acababa de ser madre como se vio en el corto de TikTok.

¡Madre de corazón!

A detalle, la gatita se encontraba en una caja, junto a sus descendientes. Ante ello, el canino optó por ingresar a este espacio para mantenerse calientito y recibir el cariño materno.

Para fortuna del canino, la 'michi' lo aceptó, tanto que empezó a limpiarlo con su lengua y darle distintas muestras de afecto. En ese sentido, la secuencia estuvo acompañada de una melodía a fin de conmover los corazones de los internautas.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva ante la enternecedora secuencia. Al respecto, apuntaron que la gatita demostró el verdadero significado de ser "madre de corazón".

Por otra parte, algunos usuarios rememoraron situaciones similares que observaron a lo largo de los años.

Más de tres millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de tres millones de reproducciones, más de un millón de likes, 3046 comentarios y 54 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "El verdadero hijo del corazón", "Como lo limpia también", "Esto me da vida", "Me recuerdo que mi gata tuvo una camada, y después de en el mercado nos encontramos un gatito abandonado, es su hijito de corazón", "Es lo más lindo que he visto hoy", "El verdadero amor de una madre lo es todo".

Otro caso que sacude las redes

Los perritos son considerados por muchos como el 'mejor amigo del hombre' por su amor incondicional. Por ello, en redes sociales podemos ver distintos videos donde las personas muestran retos virales realizados junto a sus mascotas y las acciones que hacen para brindarles la mejor calidad de vida a estos indefensos animalitos.

Es así como un video publicado en la plataforma china de TikTok sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrar cómo un pequeño perrito acompaña a todos lados a su dueño.

En el clip se puede apreciar a un hombre manejando un triciclo que sería de un puesto ambulante en medio de una transitada pista; sin embargo, él no va solo, lo acompaña su fiel amigo: un perrito de raza pequeña que va parado en dos patitas aparentemente conduciendo un scooter rosado.