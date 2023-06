¡Enternecedor! Hombre se conmueve al recibir una perrita como regalo

En las redes sociales como la famosa plataforma de TikTok se encuentran las más emotivas historias donde los protagonistas son los animalitos. Esta vez, en el material audiovisual se ve cómo una joven decide darle una gran sorpresa a su padre por el 'Día del padre': ¡una adorable cachorrita!

En el clip de 2 minutos y 53 segundos de duración se ve el preciso momento en que Julice, dueña de la cuenta, llega a la puerta de la casa de su padre y espera a que él le abra la puerta. Cuando se ven le entrega una carta que hizo que no contenga las lágrimas por las tiernas palabras escritas "por quien alguna vez fue su compañera fiel de 'cuatro patas'".

"Hace unos meses falleció la perrita de mi papá y le dimos esta sorpresa", se lee en la descripción del video. El señor comienza a leer en voz alta la carta con la voz entrecortada.

"Hola papucho perruno. No estoy físicamente a tu lado, pero aunque no lo creas te acompaño en cada paso que des, te extraño tanto como tú a mí. En la vida no siempre se está preparado para todo, pero es difícil asimilar que ya no estoy. Mi compañero de vida, de aventuras, qué suerte tuve de tenerte. Ahora es tiempo de ceder mi lugar. (...) Disfruta de la vida. Arroz, así se llama, y recuerda solo se va a quien se olvida", es el texto que ocasionó que el padre de familia se mostrara conmovido al recordar a su perrita fallecida.