"Lo amo": Hombre se emociona hasta las lágrimas al recibir un gato idéntico al suyo

Los animalitos son considerados por muchos como un integrante más de la familia, por lo cual su partida es muy dolorosa y cuesta recuperarse de ello. Es así como un video compartido en redes sociales como TikTok, conmovió a más de uno de sus seguidores al conocer el caso de un joven que decidió darle una emotiva sorpresa a su padre: ¡un gato idéntico al suyo!

Lo extrañaba mucho

En el material audiovisual se ve cómo un joven llega en su auto y al ver a su padre lo llama para que se acerque y vea su regalo. Para la sorpresa del hombre, le estaban dando un pequeño gatito color mostaza, que era idéntico al que perdió y que lo acompañó durante 19 años.

"Reacción de mi papá cuando le regalan un gato idéntico a su gato Juancho que murió de 19 años", se lee en la descripción del clip de 52 segundos de duración, dejando entrever que el joven decidió llevarle una nueva mascota que fuera idéntico al que fue muy importante en su vida.

Asimismo, manifestó que su papá se merecía ese regalo y se mostró conmovido al verlo atónito y entre lágrimas. Inmediatamente, el señor atinó a agarrar a su nuevo gatito entre sus manos y darle un gran beso, mientras recordaba al felino que alguna vez lo acompañó en sus días más felices.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que aplaudieron el tierno gesto del joven de darle un emotivo regalo a su padre. Mientras tanto, otros aprovecharon en recordar algunos de los momentos que vivieron al lado de sus mascotas y que lamentablemente fallecieron.

"No quiero llorar", "un poquito más pequeño, pero regresó", "regresó el amor a su vida", "qué hermoso, se le iluminó su carita", "los hombres que aman a los gatos me dan mucha ternura", "solo los que amamos a los gatos entendemos", "ese gato va a ser el más feliz del mundo", "las almas siempre buscan maneras de encontrarse", "qué bonita cara pone el señor, luego luego dando amor a su gato", "no pude más cuando le pregunto "¿dónde andabas?" soy lágrimas", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

El clip logró acumular 8 millones de reproducciones y que muchos se mostraran emocionados por ver la reacción del señor al recibir como regalo un gatito idéntico al que lo acompañó por 19 años.