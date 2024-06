¡Entre llantos y abrazos!: Peruano se reencuentra con su familia luego de 37 años viviendo en Estados Unidos

Así como narra la mundialmente conocida canción criolla escrita por César Miró, 'Todos Vuelven', Víctor Peña Díaz, retornó entre lágrimas al pedazo de tierra llamado Perú, el cual no veía desde hace 37 años.

Vivió en Estados Unidos por casi cuatro décadas. Durante la época más convulsionada de la historia del Perú, cuando explotaban coches bomba y muchos salían por tierra o por aire para resguardarse de la continua inseguridad, le salió la oportunidad de viajar al país norteamericano.

Sin embargo, sus raíces nunca se fueron de su corazón, entre su nacimiento en una región sureña, hasta su crianza en una de las playas más concurridas por los veraneantes en la Ciudad de los Reyes, permanecieron durante años ahí, latiendo al unísono en su pecho.

Nació en la región Huancavelica, pero, por cosas de la vida, se crio en Chorrillos. Dice haber crecido en la orilla del mar, donde cuenta que pescaba y tenía un negocio de carpas que alquilaba con su mamá. Pero, debido a su migración, viajó a California, muy lejos de las aguas que bañan las orillas de la capital.

Una vez en el Estado Dorado, la vida volvió a sonreírle a Víctor Peña, pues consiguió un trabajo en un rancho llamado Zack Ranch, en donde gracias al dueño pudo realizar estudios y llegó a ser especialista en maquinarias, posteriormente se llegó a ser el gerente del rancho.

Entre lágrimas, el hombre contó a Latina cómo fue su vida en Lima y cómo trabajaba con su mamá alquilando las carpas en la playa limeña. Detalló que a raíz de la pandemia, lamentablemente, perdió a muchos amigos que ahora no podrá abrazar.

"Me crie en la playa (En Chorrillos), ahora estoy jubilado, muchos se me adelantaron en la pandemia, estoy mejor, la suerte me está cambiando, ahora estoy con mi familia", cuenta entre lágrimas el hombre.