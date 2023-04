"Es una crack": Peruana sorprende con peculiar truco para abrir una botella

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos una gran variedad de videos de entretenimiento y de humor realizados por los jóvenes. Asimismo, se muestran las reuniones que realizan después de un campeonato o juego deportivo como fútbol o vóley, que ayuda a muchos a desestresarse y realizar actividades físicas. Es así como el video publicado por la cuenta de @mariarostiktok10, en la plataforma de TikTok, generó revuelo entre sus seguidores.

"Perú me sorprende por el ingenio de sus ciudadanos"

En el material audiovisual se muestra a un grupo de amigas reunidas después de jugar un partido de vóley. En la descripción del clip se lee "Mi mamá: hija, ¿por qué siempre te llaman a jugar voley?... debes ser una buena atacante".

Una de las jóvenes demuestra sus habilidades para abrir una botella de cerveza con solo usar un pasador de su zapatilla, dejando asombradas a sus amigas. Tras un pequeño esfuerzo que no tomó más de 5 segundos, la joven ya había retirado la tapa de la botella de cerveza. Las personas de su alrededor no resistieron reír por la nueva forma de destapar la bebida alcohólica.

Reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios y reacciones de los seguidores de TikTok que quedaron perplejos por la ingeniosa idea de la joven para poder abrir una botella de cerveza sin la necesidad de un destapador. Además, las personas no dudaron en señalar que pondrán en práctica el método que acababan de ver en el clip.

"Es una crack nunca había visto abrir la chela con un pasador", "aparte de ver primera vez como abre la cerveza, es la actitud de todas felices. Salud", "la que pone el vasito abajo de la botella para no perder nada", "tengo que aprender rápido este nuevo método", "los peruanos somos muy ingeniosos cuando estamos en apuros", "tenía mucha sed y no esperó al destapador", "intenté hacerlo, pero terminé comprando nuevos pasadores a mis zapatos", "Perú me sorprende. Una nueva técnica para abrir una botella", "lo practicaré ahora mismo", "esa es nueva, no estaba en mi repertorio", "está bueno el ataque, otra táctica para aprender", "más lo que derrama, saca la chapa en el borde de la caja, un golpecito y listo", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de la plataforma china.

¿Qué enfermedades produce el consumo excesivo de alcohol?

Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los siguientes: alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos. Cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado y colon.