"Estoy agradecida por todo su apoyo": Joven donó en secreto un riñón a su padre

En las redes sociales encontramos distintas historias conmovedoras, de superación y apoyo entre amigos y familiares. Es así como un video publicado por Delayne Ivanowski, con el usuario @delayne_i, en la plataforma de TikTok, conmovió a todos sus seguidores por una sorprendente acción de la joven hacia su padre.

En el material audiovisual se aprecia cómo Delayne no dudó en dar todo de sí para ver a su padre en mejor estado de salud. Comentó que su padre, John Ivanowski, fue diagnosticado con nefropatía IgA, un trastorno renal en el cual anticuerpos se acumulan en el tejido del riñón. Es así como ella y sus familiares recibieron la noticia dada por los médicos, quienes le indicaron que debía someterse a diálisis durante cuatro días a la semana y que necesitaba urgente un trasplante de riñón.

Al ver el sufrimiento de su padre, la joven, que trabaja como enfermera en Mercy Hospital en St. Louis, se ofreció a ser la donante de riñón de su padre. Sin embargo, su progenitor se negó a recibir su ayuda porque no quería preocupar a ninguno de sus hijos ni ponerlos en 'peligro'. "Le dije, no voy a tomar tu riñón. Le dije eso rotundamente", fue la advertencia del señor Ivanowski.

Por ello, Delayne decidió mantener en secreto, por ocho meses, su decisión de donar su riñón a quien siempre estuvo con ella apoyándola y dándole motivos para seguir adelante.

"Yo estaba como, 'Voy a hacerlo. No me importa lo enojado que esté conmigo. No me importa si me echa de la casa o me odia o no me dice una palabra por el resto de mi vida'", dijo la joven a un medio de su localidad. "Al menos vivirá una buena vida y no estará conectado a una máquina".