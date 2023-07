"Está enamorado": Husky escapa de casa para ver a una perrita del frente

01/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando se está enamorado uno hace muchas locuras, incluso los animalitos, tal como se visualiza en el video compartido por la cuenta de @ab.betsymoreira1, en la famosa plataforma de TikTok, donde se ve a un adorable husky cruzar la calle desenfrenadamente para ver a una perrita de su vecina.

Amor perruno

En el material audiovisual de 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un señor trata de impedir que su perrito husky salga a la calle, por miedo a que pueda sufrir algún accidente, debido a que salió corriendo desesperadamente sin percatarse de los carros que venían a gran velocidad.

El perrito logra cruzar la pista para acercarse a la casa de su vecina, donde tenían una perrita de color blanco, quien al parecer "sería el amor de su vida".

No quería regresar

Su dueño va detrás del husky y lo obliga a regresar a casa, al ver que no le hace caso, decide cargarlo a la fuerza, pero el perrito pone resistencia y no deja de voltear para no quitar la mirada sobre la perrita.

"El Firulais: suéltame yo la amo", se lee en los comentarios realizados por un seguidor, quien dejó entrever que el perrito Max, como fue bautizado, se resistía porque estaba muy enamorado.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios realizados por personas que tomaron con buen humor la escena, hasta el punto de señalar que el señor debió dejarlos más tiempo a solas para que "den rienda suelta a su amor".

"Es un amor prohibido. Claramente, se ve que ella es de otro nivel social", "me encantó que el perro mordía al muchacho como diciéndole suéltame", "al menos déjelo unos minutos juntos", "qué viva el amor perruno", "el perrito: 'déjenme, yo la amo'", "cómo hace con las patitas como diciendo suéltame", "awww déjalo ser feliz", "la perrita: lo nuestro es prohibido", "arriesgando hasta la vida cruzando esa calle", "lo que hace el amor", "¡déjeme! Suéltame! Yo la amooo", "el amor hace hacer lo que sea", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores del clip de TikTok.

De esta manera, la escena generó las risas de varios internautas al ver cómo al perrito no le importó el peligro que tendría en la calle, todo por ir a ver y pasar un buen momento al lado de la perrita de su vecina.