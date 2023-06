¡Increíble! Perrita sorprende con su destreza para 'rescatar' su pelotita

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores e hilarantes donde los protagonistas son las mascotas. Es así como la usuaria @hazloconmiedo22 decidió compartir en TikTok, el peculiar momento donde su perrita descendía a un terreno baldío en búsqueda de su pelotita.

Paciencia y valentía

En el material audiovisual compartido en la famosa plataforma china, se ve cómo una perrita blanca usa un arnés y, en complicidad con sus dueños, comienza a descender cautelosamente hacia el terreno de al lado de su casa para recuperar su juguete preferido.

Una vez abajo, la perrita voltea a ver a sus amos para que la ayuden a ubicar la pelotita, y ellos con sus manos señalan el lugar preciso donde estaba el juguete. La adorable mascota inicia su búsqueda y a olfatear.

En complicidad con sus amos

En una siguiente escena, se ve cómo la perrita halló la pelotita y con su hocico la sujeta y va corriendo al punto donde sus dueños la esperan para iniciar el ascenso.

De forma tranquila, la pequeña perrita comienza a ser subida, bien protegida con el arnés y una vez arriba, su dueño la abraza y la felicita por su inteligencia y valentía demostrada.

"Misión rescate pelotita", se lee en la breve descripción del video de 1 minuto y 35 segundos de duración, que logró acumular 7 millones de reproducciones y ser compartido en distintos medios de comunicación y redes sociales.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el video?

Como era de esperarse, el clip se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron sorprendidos al ver que la perrita se encontraba muy tranquila cuando descendía con el arnés. Otros internautas señalaron que pudo ser una idea peligrosa, ya que el arnés podía haberse roto en cualquier momento.

"No puedo creer la inteligencia de ese perrito", "buena estrategia", "misión perruna", "tan bello e inteligente", "me encantó, qué buen equipo", "es más inteligente que yo", "me encantó el rescate, el perrito sabe", "mochila multiuso, que le enseñe a su primita", "me muero de ternura", "se imaginan que se le hubiese desarmado el arnés y la misión se vuelva rescatar al perro y la pelota", "lo entrenaron bien, yo le digo a mi perro su nombre y cree que le digo que vaya al vecino", "qué perrito tan inteligente", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el video donde la pequeña perrita conmovió millones de corazones por su inteligencia y destreza para encontrar su pelotita.