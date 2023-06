"Están para Netflix": Estudiantes universitarios realizan simulación de atraco en clases y sorprenden en TikTok

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando la realidad supera a la ficción. Un grupo de estudiantes universitarios se volvió viral en TikTok al simular un atraco como parte de un proyecto de clases. "Están para Netflix", reaccionaron algunos internautas en la plataforma china.

El atraco

El clip viral titulado: "Terrible lo que pasa en la UCV" le pertenece a la cuenta de TikTok: @jazthbby y nos muestra la creatividad de un equipo de alumnos de dicha universidad interpretando un asalto a mano armada.

El realismo impactó a los compañeros que se encontraban presentes dentro del aula, y estas imágenes al ser viralizadas causaron sensación entre los cibernautas que no dudaron en comentar sobre lo ocurrido.

Un recuerdo agradable de las épocas universitarias, sin duda, son los proyectos en equipo. Los más recordados son siempre los que más sonrisas y carcajadas nos han sacado dentro de las aulas.

En este caso, un grupo de estudiantes universitarios no tuvo la mejor idea que plasmar la realidad de la inseguridad ciudadana, a la que nos vemos enfrentados día a día, como tema a resolver en el proyecto de clase.

En las imágenes se pueden observar a una chica que aparentemente está en la calle utilizando su celular, mientras ello ocurre, un ladrón se acerca y la intercepta con una pistola.

La joven se resiste y forcejea con su atracador en una constante lucha a lo que finalmente cede ante la presión del malhechor.

En otra parte del video se observa a la policía haciendo su intervención al asaltante quien no pone resistencia.

Reacciones ante el video viral

El video difundido en la plataforma china cuenta con miles de reproducciones, 58.3 mil reacciones, 2,157 comentarios y 3123 compartidos.

Como era de esperarse el hecho de inseguridad ciudadana visto en el clip viral no fue desapercibido por los internautas quienes comentaron de manera graciosa: "le sale tan natural", "tiene talento, nació para ese papel xd", "ese ya tenía técnica", "se vale con experiencia", "el mejor capítulo que vi de la Rosa de Guadalupe", "están para Netflix".

Algunos cibernautas creyeron el realismo del video: "Hasta yo me asusté cuando le quitó la cartera", "yo pensaba que era verdad", "parecía real", tan real que sentí miedo", "eso no fue actuación", fueron algunos comentarios en la plataforma china.

De esta manera, un proyecto de clases de alumnos universitarios se hizo viral al mostrar un atraco que muchos catalogaron que "Están para Netflix".