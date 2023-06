Fallece mujer en Ecuador que sorprendió al "revivir" durante su propio velorio

Un gran revuelo causó la semana pasada en Ecuador el caso de una mujer de 76 años, que estaba siendo velada por su familia, "reviviera" en el ataúd donde horas más tarde iba a ser enterrada. Sin embargo, medios locales informaron que la ciudadana ecuatoriana falleció luego de siete días de estar en cuidados intensivos.

El hijo de la anciana, Gilberto Barbera Montoya, confirmó la muerte a la agencia de noticias The Associated Press y aseguró que los médicos del hospital estatal adonde estaba internada su madre le habían advertido que su situación era irreversible.

Asimismo, el Ministerio de Salud manifestó por medio de un comunicado que la anciana Bella Montoya falleció luego de estar una semana en cuidados intensivos por un accidente cerebrovascular.

Igualmente, Barbera Montoya indicó a AP que no ha recibido ningún informe de las autoridades sobre la auditoría médica de lo que pasó y advirtió que podría tomar acciones legales.

La sorpresa que se llevó la familia de Bella Montoya será algo que nunca podrán olvidar, ya que la mujer que fue declarada muerta por su médico en el hospital Martín Icaza de Babahoyo, la tarde del viernes 9 de junio, a donde llegó tras sufrir un derrame cerebral, "regresó" a la vida.

Según el relato de Balberán, el supuesto cadáver de su madre fue introducido en una caja, en la que se mantuvo desde las 2 p. m. hasta las 6 p. m., cuando sus familiares abrieron el ataúd para cambiarle la ropa y se dieron cuenta de que, en realidad, no estaba muerta como habían dicho los especialistas.

Además, en los diversos vídeos que registraron los angustiosos momentos que vivieron los familiares de la mujer, quienes, en medio de su sorpresa, intentaban reanimarla y buscar ayuda del Cuerpo de Bomberos de Babahoyo.

De acuerdo al medio internacional, Bella fue sacada del ataúd y traslada de inmediato al hospital Martín Icaza, donde fue atendida por otro especialista diferente al que la había dado por muerta.

"El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta, no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala (UCI), donde está bajo observación", indicó el hijo de la mujer.