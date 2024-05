¡Frente a aliancistas! Hincha de Universitario SE BURLA de la DERROTA de Alianza en la Libertadores

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de jóvenes se encontraba concentrado viendo el partido entre Alianza Lima y Fluminense, que tuvo lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 29 de mayo pasado. Sin embargo, ocurrió algo inesperado: Un hincha de Universitario de Deportes se burló ante los aficionados blanquiazules después de que el equipo de La Victoria fuera eliminado de la Copa Libertadores.

Joven se burla de la eliminación de Alianza

A través de la cuenta de TikTok 'La voz del hincha' (@lavozdelhincha.pee), se difundió un video que mostraba a un hincha de Universitario de Deportes burlándose de un grupo de jóvenes seguidores de Alianza Lima. Con gritos de "Y dale 'U'", el muchacho no tuvo reparos en mofarse de la derrota del equipo victoriano ante Fluminense.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Sin embargo, las acciones del hincha crema no fueron respaldadas por todos los seguidores de Universitario de Deportes. Comentarios de desaprobación inundaron la publicación en TikTok, con frases como "Soy crema, pero eso no es un hincha, es un payaso más", "¡Qué vergüenza!" y "Este payaso no me representa", evidenciando el rechazo hacia este comportamiento.

Otro incidente similar

En otro video compartido por la misma cuenta de TikTok (@lavozdelhincha.pee), se observa a otro joven, también identificado como hincha de Universitario de Deportes, burlándose de los seguidores aliancistas. Besando su camiseta y soltando algunas frases, este comportamiento también generó indignación entre los usuarios de las redes sociales.

Alianza Lima vs Fluminense

El equipo 'blanquiazul', Alianza Lima, sufrió una derrota por 3-2 frente al equipo 'tricolor', Fluminense, el miércoles 29 de mayo, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el marco de la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

Después de este encuentro, Alianza Lima concluyó su participación tanto en competiciones locales como internacionales hasta después de la Copa América 2024.

En el Torneo Apertura peruano, Alianza Lima ocupó el cuarto lugar y fue eliminado de las competencias de Conmebol. Sin embargo, en julio regresará a la acción para disputar la Liga 1 con el inicio del Torneo Clausura 2024.

En tanto, Fluminense aseguró su lugar como líder de la serie para los octavos de final de la Copa Libertadores, programados para comenzar el 16 de julio. Antes de eso, enfrentará a Juventude el sábado 1 de junio en el Brasileirao, en un partido crucial.

No cabe duda que el suceso en el que un hincha de Universitario de Deportes se burló ante seguidores de Alianza Lima por la derrota del equipo victoriano frente a Fluminense solo provocó una gran indignación entre los propios aficionados cremas.