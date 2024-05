¿El fin de OnlyFans? Creadora de contenido más famosa de México es captada vendiendo empanadas

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido de OnlyFans más famosas de todo México. Sin embargo, ha llamado la atención, ya que hace poco poco fue vista vendiendo empanadas en las calles, por los que muchos presumen que estaría en la quiebra.

A través de redes sociales se publicaron algunos clips donde la creadora de contenido sale cargando una fuente con algunas empanadas, mientras que los automovilistas están detenidos por el semáforo.

Rápidamente, los usuarios preguntaron por la ubicación para ir a comprarle de sus productos, sin embargo, hay que recordar que una joven, llamada Sandra y conocida como "Lady pays", vende los postres sobre importantes avenidas, quien cuenta con más de un millón de seguidores.

Aunque no se sabe con exactitud si ahora venderá los empanadas en algunas avenidas, la influencer visitó a Sandra, quien es la creadora del negocio y grabó un video junto a ella, el cual se volvió viral en TikTok.

Y es que Sandra se muestra muy emocionada en un clip donde no esperaba la visita de Karely Ruiz, quien sale manejando en una camioneta blanca y saludando a todos los que la grababan.

Hasta el momento, Sandra no ha dicho nada en sus redes sociales, pero la modelo de OnlyFans aprovechó para hacer una pasarela mientras el semáforo estaba detenido y los automovilistas veían el momento.

Por otro lado, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a la noticia de Karely Ruiz vendiendo empanadas y hasta le recomendaron que mejor se ponga a estudiar.

"Cuando ya no tienes fama ni en only y quieres facturar a esto llegas", "puras babo**das publican", "Karely se ve demasiado operada por todos lados.. ya no se ve tan linda como antes", escribieron los internautas.