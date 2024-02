Milena Warthon denuncia acoso sexual en las redes sociales: "He decidido no quedarme callada"

La joven cantante Milena Warthon ha decidido no quedarse callada y empleó sus redes sociales para denunciar el acoso sexual que está recibiendo por parte de malintencionados usuarios.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar 2023, compartió un video corto en el que manifiesta su incómoda por ser objeto de hostigamiento. Según precisó, los cibernautas publicarían comentarios "inapropiados y morbosos", que se traducen en una situación de acoso para la artista.

Milena es una de las cantantes más jóvenes con gran popularidad en el país y ha utilizado su cuenta de Instagram para exponer que está sufriendo acoso sexual en varias de sus plataformas y redes sociales. Ante esta situación, ha decidido alzar la voz y no permanecer en silencio frente a este grave delito.

"Estoy siendo acosada. Hace unos meses que mis redes sociales se han llenado de comentarios fuera de lugar sobre mi cuerpo. Me siento sobresexualizada y atareada por comentarios misóginos de hombres mañosos. He decidido dar un paso muy importante: no quedarme callada", expresó Warthon.