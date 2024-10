Gata pierde a su cría y sus dueños le llevaron un gatito para que lo adopte: su reacción se volvió viral

16/10/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales volvieron a ser testigos de un hecho sumamente conmovedor. La historia de unos gatitos fue capaz de tocar los corazones de muchos usuarios de internet, luego de conocerse un trágico hecho del que fueron protagonistas. No obstante, el final feliz del hecho causó que el momento enternecedor se volviera viral.

Gatitos se vuelven virales en redes sociales

El usuario de X (antes Twitter) Visual feast compartió un video en donde cuenta que una felina negra había perdido a su cría. A fin de consolarla, sus dueños optaron por traer a casa un gatito naranja, el cual se presume fue obtenido de un albergue tras ser donado.

La animalita, quien vestía ropita y se encontraba en la cama de sus amos, no imaginaba la sorpresa que los humanos llevarían consigo. Uno de ellos mostró al bebé gatuno ante la mirada fija de la madre felina, quien tuvo una emocionante y tierna reacción.

Extrañada por la situación, la gata negra optó por olfatear y aproximarse al bebé naranja, tomándola del cuello como suelen hacerlo para trasladarlos. No obstante, solo la colocó en el mismo lugar donde descansaba, para después abrazarlo y darle mimos.

En otro momento del clip, se ve como la madre no se separa por nada del mundo de su nueva cría, impidiendo incluso que otro gato se le acerque. La tierna escena culmina con ambos durmiendo juntos, demostrando que el amor entre los animalitos es recíproco.

"Gatos":



Porque el bebé de esta gatita negra falleció y le llevaron un gatito naranja huérfano para que lo adopte.pic.twitter.com/8WR4u9mKkm — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 14, 2024

Usuarios reaccionan a historia viral de gatitos

Cabe resaltar que el clip estuvo acompañado de una melodía del popular tema 'What I Was Made For', de la cantante Billie Eilish. Dicha canción se volvió viral por una versión interpretada por maullidos, dándole un significado mucho más tierno a la historia de los gatitos.

Ahora bien, tras la difusión del video, los usuarios de las redes sociales no evitaron emocionarse ante tan conmovedora situación. Muchos de los cibernautas resaltaron el noble gesto de la madre gata, quien no dudó en aceptar al bebito gato como su nueva cría.

"Mamá siempre es mamá", "No es normal la forma en la que estoy llorando", "Es muy tierno que tras la pérdida de su bebé le hayan llevado uno huérfano para que lo adopte" y "La vida sigue y el amor no se detiene", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

De esta tierna manera, una gata negra y un gatito naranja protagonizaron una muy bonita y tierna historia, en donde demostraron que el amor trasciende todo tipo de especie.