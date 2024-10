Murió Liam Payne: Exintegrante de One Direction fallece en trágicas circunstancias a los 31 años

16/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Triste noticias para los fanáticos. Liam Payne, cantante británico y exintegrante de la icónica banda One Direction, acaba de fallecer trágicamente este miércoles 16 de octubre a los 31 años de edad. El músico se encontraba realizando turismo en Argentina, país que sería el escenario de sus últimos momentos con vida.

Liam Payne muere en trágicas circunstancias

Conforme al medio argentino La Nación, el artista murió luego de caer de un tercer piso al patio interno del hotel Casa Su, ubicada en una concurrida zona de Palermo, en Buenos Aires. Previamente, la policía fue alertada por la presencia de un hombre con actitudes agresivas, por lo que al acudir al alojamiento, hallaron el cadáver del cantante.

La hipótesis arrojada por los medios y la policía sugieren que el intérprete de hits como 'Kiss You' y 'Best Song Ever' pudo estar bajo los efectos del alcohol y las drogas, circunstancias que lo habrían motivado a cometer suicidio. No obstante, esto no está del todo claro, por lo que las autoridades policiales se encuentran investigando el deceso a profundidad.

Payne había ingresado al hotel el pasado domingo 13 de octubre, permaneciendo hasta la tarde de este miércoles. Fue uno de los trabajadores del establecimiento quien, al escuchar un fuerte ruido en la parte trasera, se aproximó al punto del suceso y descubrió el cuerpo del huésped. Alarmados por lo ocurrido, llamaron a los servicios de emergencias médicas, quienes confirmaron su deceso.

"Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación", indicó para la prensa un representante del servicio médico de Argentina.

Liam Payne disfrutaba de su estadía en Argentina

El cantante británico se encontraba en el país sudamericano desde hace varios días, disfrutando de un viaje de turismo junto a su novia, la influencer Kate Cassidy. Incluso, momentos antes de su trágico desenlace, compartió algunas instantáneas en Snapchat, donde aparece junto a ella.

Liam Payne junto a su novia, minutos antes de la tragedia. (Snapchat: Liam Payne)

Además, una publicación del club de fans argentino en Instagram muestran al cantante luciendo una camiseta de su selección, compartiendo un momento inolvidable con sus seguidores, quienes añoraran el recuerdo de quien fue su ídolo.

Asimismo, asistió al concierto de su excompañero de 1D, Niall Horan, con quien compartió una tierna fotografía, misma que llenó de emoción a muchas 'directioners'. Liam Payne alcanzó la fama cuando formó parte de la banda One Direction, allá por el 2010.

La trágica muerte del cantante británico significa un golpe durísimo para miles de fanáticos, quienes tras la noticia se mostraron afectados y lamentaron su deceso. Q.E.P.D.