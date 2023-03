"Genera estrés en los niños": Mujer se muestra en contra de las tareas escolares

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A muchos niños no les gusta ir a la escuela, mucho menos las tareas escolares y varios papás están de acuerdo con este postulado. Este es el caso de Marsella Reynolds, quien causó polémica entre los seguidores de las redes sociales como TikTok al mostrar su opinión sobre las tareas que dejan los profesores a los niños.

En el video se ve a Reynolds señalar cada una de las razones de su postura y que las actividades agotan a los niños, pues solo están sentados y estresados.

"Hay países donde no les dejan tarea y tienen mejor nivel escolar que México, y es que siento que hay de tareas a tareas, yo estoy completamente en contra de las tareas que tienen a mi hijo sentado, escribiendo, pensando estresado y que estoy yo nada más a lado dándole ánimos", señala en el clip.

Pero sí está a favor de los ejercicios de solo 30 min

Sin embargo, a pesar de que está en contra de las tareas, indicó que sí apoya los ejercicios donde los padres puedan participar, pero en corto tiempo. "Estoy a favor de aquellos ejercicios que permitan tener el tiempo de calidad de papá e hijo y que el tiempo de la actividad no exceda los 30 minutos. Por eso, si le dejas a tu estudiante hacer un collar de cereales, eso involucra a los padres", indicó en TikTok.

Aseguró eso debido a que considera que "no hay trabajos compatibles con la maternidad. Los papás que trabajos tenemos un horario fijo y yo jamás he encontrado un horario en el que entre poquito después que mi hijo y salga poquito antes que él a la escuela. Cuando salimos los papás a trabajar es andar rápido".

Reynolds opinó que los niños ya fueron estudiantes en el colegio, por ende, debería permitirles ser niños en casa, sin tareas escolares para no saturarlos. Lo que también tendría un efecto positivo en la vida familiar, pues los padres sufrirían menos estrés.

Seguidores reaccionan al video

Luego de que Reynolds publicara el video en TikTok, cientos de personas no dudaron en mostrar también su postura sobre el dejar tantas tareas escolares.

"Tuve un profe que decía que, si un docente realmente sabía dar clases, entonces no necesita dejar tarea", "yo suelo enfermarme mucho por las tareas, a veces me la paso llorando, cansada, desvelada y estresada porque dejan demasiada", "me vinieron flashback de mi papá y mamá gritándome y pegándome por la tarea" o "desde que los niños entran a la escuela solo tienen la presión de padres o maestros y adiós niñez", comentaron algunos usuarios en TikTok.

Claro que también aparecieron personas en desacuerdo con la creadora de contenido. "Yo soy maestra y estoy en contra de las tareas, pero la mayoría de los papás piensan que si no dejas tarea entonces no estás trabajando y se quejan", "yo soy maestra y aunque tampoco me gustan las tareas debo dejarles a mis alumnos porque la escuela me obliga a hacerlo, la verdad muchas ni siquiera tienen sentido", "hay tareas que tienen el propósito de ser un reto intelectual para que los niños desarrollen alguna habilidad, no puede ser lúdico siempre o no aprenderían cosas de provecho", comentaron.