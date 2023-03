Profesora renunció a su puesto por no recibir salario justo ni beneficios sociales

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Diana Clarissa, una profesora de Sinaloa, en México, se convirtió en tendencia en TikTok al compartir un video donde afirmaba que en su trabajo no le daban un sueldo justo por lo cual decidió renunciar.

La profesora indica en su video que, tras pedir un permiso de seis meses, pensaba volver a impartir sus clases por amor a los pequeños que tenía a cargo, sin embargo, decidió no hacerlo y renunciar en la oficina de la Secretaría de Educación Pública de Culiacán.

Al llegar a la Secretaría, comenzó a preguntar si le correspondía alguna compensación por los 8 años de servicio como educadora, pero le dijeron que nada, que podía pedir su compensación de Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) por desempleo, el cual se encarga de resguardar el dinero que aportan los trabajadores.

Seguidores la cuestionan

El video de TikTok causó polémica entre sus seguidores, donde algunos manifestaron todo su apoyo por la decisión de la joven profesora.

"Mi meta es seguir siendo maestra 5 años, cuando ya tenga otros negocios de los cuales sostenerme BYE educación! mi desgaste cerebral y físico NO LO VALE!", "Exigimos salarios dignos", "Tengo 9 años trabajando en la SEP y no hay día que no piense en renunciar y ser libre!", "desgraciadamente es muchísimo trabajo, desgaste físico y emocional y vamos miedo al trabajo claro que no hay pero si fuera otro el salario otra cosa", "desgraciadamente es muchísimo trabajo, desgaste físico y emocional y vamos miedo al trabajo claro que no hay pero si fuera otro el salario otra cosa", "amo mi profesión pero cada vez está más desvalorizada la labor docente, con 19 años de servicio estoy cansada de la toxicidad del sistema educativo", "quiero hacer lo mismo no vale tanto amor, desgaste, sacrificios nadie reconoce lo complicado que es el trato con los padres de familia", "estoy justamente en la misma situación, wow... será esto una señal? Mi permiso apenas lleva 2 meses", manifestaron.

Luego, Clarissa difundió un segundo video en donde responde al comentario de un internauta que celebró su renuncia "para que una persona con vocación" tome su plaza. "No es el problema mi vocación, mi vocación siempre ha estado firme. El problema es que con vocación yo no mantengo a mi familia. Con vocación no pago las facturas ni los recibos. Desgraciadamente, cuando tenemos familia nos damos cuenta que un salario de docente no alcanza", indicó la joven profesora indignada.